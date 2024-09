Rufián critica que el PSOE no se plante ante el "chantaje" de Junts y exige negociar también la senda de déficit

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, considera "un error" que el PSOE no se "plante" ante lo que considera "el chantaje" de Junts con la votación de la senda déficit y avisa de que el Gobierno va a tener que negociar ahora con ERC, que tiene intereses distintos a los del partido de Carles Puigdemont. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Rufián considera que la decisión del Gobierno de retirar el techo de gasto del Pleno del Congreso de esta semana, al no tener suficientes apoyos para su aprobación, supone abrir la negociación, y no sólo con Junts. "Que entienda el PSOE que si la abre para unos, la abre para todos. Empezamos de cero, de acuerdo", ha señalado, exigiendo que también se cuente con ERC en ese proceso. "Y seguramente no tendremos los mismos intereses que la derecha catalana, pero lo intentaremos", ha apostillado. Preguntado si considera que el Gobierno se equivoca al ceder en abrir la negociación, Rufián ha sentenciado: "Siempre es un error no plantarse frente el chantaje de la derecha, siempre, tenga la bandera que tenga".

