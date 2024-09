La AN concede libertad condicional a Paco Larrañaga, condenado a pena de muerte por asesinato y violación en Filipinas

La Audiencia Nacional (AN) ha concedido la libertad condicional a Francisco Larrañaga, el preso hispano filipino que fue inicialmente condenado a muerte en el país asiático por el secuestro, violación y asesinato de dos hermanas en Cebú (Filipinas). Según ha adelantado 'El Confidencial' y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, le ha otorgado la condicional al observar buena conducta por parte del preso. En 2009 Larrañaga fue trasladado a España desde Filipinas, donde fue condenado a cadena perpetua por dos delitos de los que siempre se ha declarado inocente. Fue en 2004 cuando el Tribunal Supremo del país elevó su condena a la pena de muerte. Larrañaga se benefició en 2006 de la decisión de Filipinas de abolir la pena de muerte. En mayo de 2007, España firmó con Filipinas un acuerdo sobre traslado de condenados que entró en vigor a finales de 2007. Hijo del ex pelotari vasco Manuel Larrañaga y de Margarita González, aseguró en su día que estaba en Manila y no en Cebú el día del crimen, y denunció que no se le dejó testificar en su defensa ni a él ni a una treintena de testigos.

