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Pochettino niega negociaciones con el Real Madrid y se abre a seguir con Estados Unidos

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Washington, 30 mar (EFE).- El argentino Mauricio Pochettino negó este lunes estar negociando con el Real Madrid o el Tottenham de cara a la próxima temporada y abrió la puerta a seguir como seleccionador de Estados Unidos después del Mundial.

"En este momento, no", respondió Pochettino al ser consultado por posibles contactos con estos dos clubes en una rueda de prensa previa al partido amistoso entre Estados Unidos y Portugal de este martes en Atlanta.

El argentino, cuyo contrato con Estados Unidos termina después del Mundial, también abrió la puerta a seguir en el banquillo del combinado nacional.

"Quién sabe lo que va a pasar. Estamos abiertos. No tenemos contrato para el futuro, pero ¿por qué no si estamos felices y la federación está contenta?", aseguró Pochettino.

"Estoy muy feliz. Por supuesto, es duro, es un reto enorme, incluso más grande de lo que pensábamos o creíamos cuando llegamos aquí. Pero somos un cuerpo técnico al que le encantan los desafíos", añadió.

Pochettino llegó a Estados Unidos en 2024, tras la eliminación en la Copa América, con la misión de reconducir el rumbo de la selección de cara al Mundial de 2026, que el país coorganiza junto a México y Canadá. EFE

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