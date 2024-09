AMP- García Ortiz propone a un fiscal de los 'ERE' como jefe de penal del TS en contra de la mayoría del Consejo Fiscal

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha desmarcado del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal y ha propuesto para ser uno de los jefes de la Sección Penal de la Fiscalía del Supremo a Fernando Prieto, uno de los fiscales del alto tribunal que llevó la causa de los 'ERE' y defendió en 2021 que debían confirmarse todas las condenas, incluidas las de los expresidentes andaluces José Griñán y Manuel Chaves. Fuentes fiscales consultadas por Europa Press precisan que el nombre de Prieto ha salido adelante con 5 votos a favor y 6 en contra. Ha contado con el apoyo de García Ortiz, los 2 vocales electos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y las 2 vocales natas --la teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez Conde, y la inspectora jefe, María Antonia Sanz--. Por su parte, los 6 vocales electos de la Asociación de Fiscales (AF) han respaldado a la fiscal Ángeles Garrido. No obstante, cabe recordar que el criterio del Consejo Fiscal en este caso no es vinculante. García Ortiz presentará su propuesta al Consejo de Ministros mientras el Supremo delibera si lo investiga o no a raíz de la querella que presentó la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por presunta revelación de secretos. Según ha informado la Fiscalía General, Prieto ocupará la plaza que ha dejado vacante tras su jubilación el fiscal Joaquín Sánchez-Covisa. Actualmente, está destinado en la Fiscalía del Tribunal Supremo, a la que se incorporó en 2006. Prieto es fiscal desde 1984, ha ejercido en las Fiscalía del Santander y Guadalajara. En la Fiscalía del TSJ de Madrid ha sido decano de la sección penal y de la sección de Plaza de Castilla; coordinador del servicio de Violencia de Género y Coordinador de las relaciones con la Policía Judicial, especialmente en materia de delincuencia organizada. Para este cargo también se habían postulado dos de los fiscales del 'proces', Javier Zaragoza y Jaime Moreno. Ambos se negaron a acatar la orden del fiscal general de pedir que se aplicara la amnistía a la malversación que se le atribuye a los encausados y condenados por el 'procés' en el TS. Figuraba a su vez entre los candidatos el fiscal Álvaro Redondo, que se opuso a que el TS investigara por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont en el marco de la ya archivada causa de 'Tsunami Democràtic'. OTROS OCHO NOMBRAMIENTOS Además de plantear a su candidato para fiscal jefe de penal del Supremo, este miércoles el fiscal general ha señalado también a sus elegidos para cubrir otras dos plazas en el Supremo: una en la Sección Civil, que ha recaído en José Ignacio Esquivias, quien estaba con carácter provisional en la misma sección del Supremo; y otra en la Sección Penal, que asumirá la fiscal de Anticorrupción Belén Suárez. Más allá del Supremo, García Ortiz ha sacado adelante otros seis nombramientos: uno en la Fiscalía en la Audiencia Nacional; uno en la Fiscalía Superior de Cantabria; uno plaza de teniente fiscal en Aragón, otro en Asturias y otro en Valencia, donde también hay vacante una plaza de fiscal jefe. Todas estas propuestas de nombramientos deberán ser aprobadas por el Consejo de Ministros. En el caso de la plaza de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el fiscal general ha optado por mantener a María Luisa Llop, quien ya estaba con carácter provisional en dicho órgano. El fiscal de Madrid a cargo del denominado 'caso Begoña Gómez', José Manuel San Baldomero, se había postulado para el cargo. Por su parte, el fiscal Jesús Dacio Arteaga Quintana ha sido propuesto para la plaza de la Fiscalía Superior de Cantabria, donde ya ha ejercido como fiscal delegado antidroga, de delitos informáticos, de violencia de género y de extranjería. Actualmente es Delegado de Seguridad Vial y adjunto al fiscal Antidroga de Cantabria. En el caso del cargo de teniente fiscal de Asturias, García Ortiz ha nominado a Gabriel Bernal del Castillo, quien ha ejercido allí como fiscal delegado contra la violencia sobre la mujer, coordinador de la sección de delitos económicos y delegado en las Juntas Provinciales de Coordinación de Policía Judicial. Para la plaza de teniente fiscal de la Comunidad Valenciana, el fiscal general ha propuesto a Luis Carlos Díez Lirio, quien ha prestado servicios en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y ha estado también en servicios especiales en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como jefe de sección del Servicio de Estudios e Informes y en el Tribunal Constitucional (TC) como letrado. García Ortiz también ha propuesto como nuevo teniente fiscal de Aragón a Enrique Pera Elfau, quien ocupa el cargo desde 2008. Antes ejerció en las Fiscalías de Lleida, Barcelona, y Provincial de Zaragoza. Como fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Valencia, ha sido nominada Pilar Tomás Gómez, actual delegada de la sección de contencioso administrativo, social y mercantil de dicho órgano. NUEVO FISCAL DE ACCIÓN DISCIPLINARIA Al margen, en el marco del Pleno del Consejo Fiscal se ha nombrado a Francisco Moreno como promotor de la acción disciplinaria, toda vez que ha caducado el mandato de dos años de Manuel Moix, según han informado a Europa Press fuentes fiscales. Moreno es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en la Carrera Fiscal en el año 1985. Entre 2003 y 2006, estuvo destinado en la Inspección Fiscal. Entre 2006 y 2015, estuvo en la Unidad de Apoyo al Fiscal General. Posteriormente, de 2015 a 2017, estuvo en la Sección de Contencioso-Administrativo de la Fiscalía del Supremo. Luego fue promovido a la primera categoría de la Carrera Fiscal para desempeñar la Jefatura de la Unidad de Apoyo al Fiscal General. Como suplente se ha designado a Concepción Sabadell, fiscal de Anticorrupción y exjefa de la Fiscalía Europea.

