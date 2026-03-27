España sale con Simón, Rodri, Pedri y Lamine Yamal

Villarreal (Castellón), 27 mar (EFE).- España comenzará el partido amistoso de este viernes contra Serbia con tres jugadores que ha recuperado en esta ventana internacional como Rodri Hernández, Pedri González y Lamine Yamal, mientras que en la portería estará Unai Simón.

Rodri, Balón de Oro de 2024 y mejor jugador de la Eurocopa de ese año, y Lamine Yamal no juegan con La Roja desde septiembre de 2025 por lesiones, mientras que Pedri se perdió la última citación también por lesión.

Juntos no juegan ningún minuto en el equipo nacional desde el 0-3 a Bulgaria del pasado 4 de septiembre, cuando el medio centro del City salió como suplente al encuentro.

En la portería, que ha centrado debate con cuatro porteros llamados por Luis de la Fuente, estará Unai Simón. El descarte para el partido ha sido el guardameta azulgrana Joan García, por lo que en el banquillo estarán David Raya y Álex Remiro.

España saldrá con un once formado por Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Pedri González, Fermín López; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

EFE

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