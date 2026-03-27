Granollers y Zeballos vuelven a caer en semifinales y se despiden del Miami Open

Miami (EE.UU.), 27 mar (EFE).- El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos cayeron eliminados en semifinales del cuadro de dobles del Masters 1.000 de Miami y siguen sin levantar trofeos en 2026, un inicio de temporada en el que han sumado tres semis y una final.

La dupla formada por el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten derrotó a la pareja de Granollers y Zeballos por 6-2 y 6-3 en 1 hora y 5 minutos de partido.

La eficacia en las bolas de quiebre fue el factor determinante. El dúo hispanohablante, primer cabeza de serie en el torneo, dispuso de hasta ocho oportunidades, pero no materializó ninguna, mientras que sus rivales acertaron en tres de las cinco que tuvieron a su favor.

Heliovaara y Patten vienen de ganar los torneos de Doha y de Dubái y suman diez victorias seguidas. Se enfrentarán en la final contra el vencedor del cruce entre los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori y la pareja compuesta por el neerlandés Sander Arends y el australiano John Patrick Smith.

Pese a la derrota, Zeballos se va de Miami con el número 1 del ranking ATP en dobles, puesto al que escaló tras el pase a semifinales.

Granollers, de 39 años, y Zeballos, de 40, acumularon cinco títulos juntos el pasado año, incluidos los Grand Slams del Abierto de Estados Unidos y Roland Garros.

Este año no han conseguido levantar trofeos por el momento. En enero cayeron en las semifinales del Abierto de Australia, en febrero perdieron la final del torneo de Dallas, y este mes fueron eliminados en semifinales de Indian Wells.EFE

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