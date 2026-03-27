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Concentración en León en apoyo a Bianca subraya que personas trans no son una provocación

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León, 27 mar (EFE).- Un centenar de personas se ha concentrado este viernes en la Plaza de Botines de León para condenar la agresión que el pasado domingo sufrió en el municipio leonés de La Bañeza la joven Bianca y para subrayar que las personas transexuales no pueden ser percibidas como "una provocación".

"Existir no es una provocación, es un derecho", ha afirmado en declaraciones a los periodistas Juan Sebastián Cuatín, miembro de la junta directiva de la asociación Awen LGTBI de León, la organizadora de la concentración, que tiene lugar horas después de la detención de cinco mujeres como supuestas responsables de la agresión.

El motivo de la protesta era llamar la atención sobre la violencia que sufre la comunidad LGTBI, en especial las personas trans como Bianca, y también exigir a la Junta de Castilla y León que apruebe la ley de protección al colectivo.

"Castilla y León es la única comunidad autónoma de España sin una ley que proteja al colectivo LGTBI", ha insistido por su parte Anso Trigueiro, miembro de la misma asociación.

La concentración ha servido también para animar a otras personas que, como Bianca, hayan sufrido alguna vez algún tipo de agresión a que no se queden calladas.

"Muchas violencias, abusos, insultos... no salen a la luz pública. La agresión sufrida por Bianca es un evento recurrente. Es imperdonable. No se debe dejar pasar", han añadido.

Los manifestantes han lamentado el daño físico y psicológico "con secuelas difíciles de superar" que puede sufrir Bianca, mientras deseaban que se haga justicia lo antes posible.

La concentración se ha celebrado unas horas después de conocerse la detención de cinco mujeres de entre 18 y 24 años por la agresión a Bianca, a quienes se les atribuye un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria.

La víctima, Bianca Lizbeth Fernández -actual Miss Benavente y Miss Trans Zamora-, estuvo a punto de perder un ojo y sufre fractura de mandíbula a consecuencia de esa agresión que se produjo el domingo en un local de ocio de La Bañeza (León). EFE

(foto)

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