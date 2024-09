Vox ironiza con la declaración de Sánchez ante el juez Peinado: "Dijo la verdad con que Begoña es su esposa, un mérito"

Vox ha ironizado este martes con la declaración del presidente, Pedro Sánchez, ante el juez Juan Carlos Peinado por los presuntos delitos de corrupción de su mujer, Begoña Gómez, asegurando que dijo la verdad al señalar que es su esposa, "un mérito" para él porque "miente más que habla". "Con Sánchez el dicho 'miente más que habla' se convierte en realidad", ha afirmado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, que ha agregado que "la única verdad que dijo en tres minutos fue que Begoña Gómez es su esposa, lo cual no debería ser un mérito para nadie, pero en su caso sí". Sobre si mantiene relación con el empresario Carlos Barrabés, Sánchez señaló que no, otra "mentira" para Vox porque, a su juicio, el jefe del Ejecutivo "no le dice la verdad ni al médico". Rodríguez de Millán ha reproducido un audio de Sánchez en el que se le escucha elogiar al grupo empresarial de Barrabés para concluir que "miente al juez, miente al Congreso y miente a todo el mundo".

