El responsable de la IA en Defensa cree que "todavía está lejos el día en que un reemplace a unidades militares"

El director general del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Defensa, el teniente general José María Millán, responsable de la implantación de la inteligencia artificial (IA) en este ámbito, ha considerado este lunes que "todavía está lejos el día en que un sistema autónomo reemplace a unidades militares". Así lo ha asegurado el alto mando militar en la conferencia inaugural del XXXI Curso Internacional de Defensa, organizado por la Academia General Militar (AGM) y la Universidad de Zaragoza en Jaca (Huesca). El teniente general José María Millán ha estado acompañado en la mesa presidencial por el General Director de la AGM, Prudencio Horche; el alcalde de Jaca, Carlos Serrano; el subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campos; y el coronel director del Curso de Defensa, Carlos Domínguez. Durante el desarrollo de la primera jornada, los ponentes han establecido las bases de la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en los ámbitos de la seguridad y la defensa, y también se ha conocido de qué forma se está implantando en las instituciones y, especialmente, en el Ministerio de Defensa. El director general del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha señalado que "se están produciendo avances en IA en muchos ámbitos, pero el grado de implantación es moderado, ya que hay dificultades tecnológicas y culturales". También ha apuntado que "se visualiza su potencia transformadora en la logística o en la robotización del campo de batalla, pero de momento no hay una revolución en los temas militares basada en la IA, ya que no ha motivado cambios en aspectos relacionados con los sistemas, organizaciones o en la doctrina". Por ello, el ponente ha concluido que "estamos lejos de que un sistema autónomo reemplace a unidades militares, pero las consecuencias jurídicas y éticas de la implantación de la IA hay que atenderlas desde ya para saber cuál es el marco de actuación y poder desenvolvernos en él". GESTIÓN DEL TALENTO A nivel interno, el teniente general José María Millán ha apuntado que "es imprescindible hacer una gestión del talento en el ámbito militar; tenemos que cambiar nuestra mentalidad para conseguir que nuestros oficiales tengan unos conocimientos básicos fundamentales para entender las nuevas tecnologías, porque si no, tendremos profesionales no suficientemente preparados mandando sistemas muy complicados". En este sentido, ha asegurado que "la verdadera revolución en marcha es la transformación digital porque combina las tecnologías disruptivas y las habilitantes". En relación a la transformación digital, ha apuntado que "lo más sencillo es la tecnología y lo más complejo es liderar el cambio", algo que en Defensa están intentado hacer a través del centro que dirige. LA IA EN LAS INSTITUCIONES A continuación, se ha desarrollado una mesa redonda para hablar sobre 'La Inteligencia Artificial en las instituciones'. En ella, el coronel jefe de la Sección de Transformación Digital del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Luis Carbonell, ha señalado que en la actualidad "el Ejército de Tierra se encuentra en un proceso de implementación de la IA a través de distintos proyectos". Uno de ellos es 'Idoia', el nuevo asistente de inteligencia artificial del Ministerio de Defensa, y el otro, 'Gonzalo', que se circunscribe al ámbito del Ejército de Tierra. "Desarrollan un tipo de inteligencia generativa, que recupera información y en función de cómo los eduquemos los podremos utilizar en diferentes situaciones", ha explicado. En el caso de 'Gonzalo', ha destacado que está previsto emplearlo en una página de intranet para que "esta herramienta cumpla una función parecida a la de chat GPT". Eso sí, su uso sería interno y más enfocado a realizar una labor de consultoría que para su utilización en el teatro de operaciones. A este respecto, ha considerado fundamental "avanzar en la formación en el ámbito militar para un uso correcto de estas herramientas". También se ha referido a la importancia que tiene "la calidad de los datos con los que se alimenta la inteligencia artificial, ya que en función de ello los resultados serán mejores o peores". Otro aspecto reseñado en la mesa redonda es "la necesidad de integrar la IA en casos de uso que sean importantes para todo el Ejército de Tierra, en definitiva, que sea una tecnología transversal y no se utilice solo en cosas puntuales". Además, el coronel José Luis Carbonell ha concluido que "necesitamos líderes digitales que den continuidad a este conocimiento". CENTRO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN JAÉN En la jornada de hoy también ha intervenido el coronel jefe de Comunicaciones y Seguridad Informática de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), Javier Bermejo, quien ha explicado los proyectos de investigación que se están llevando a cabo en este centro. El más importante, sin duda, es la creación de un centro de inteligencia artificial específico para la investigación de estas tecnologías del CETEDEX, cuya construcción se proyecta en Jaén y se prevé que esté plenamente operativo en 2029. En su intervención se ha referido a una docena de proyectos vinculados al Ministerio de Defensa que utilizan inteligencia artificial. Entre ellos, varios europeos como un convoy que navega de forma autónoma e integra drones. El coronel Bermejo ha destacado que en el centro de IA de Jaén van a trabajar alrededor de 60 personas con unas infraestructuras de alta computación para dar servicio a las Fuerzas Armadas, pero también a empresas e instituciones civiles.

