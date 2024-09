Gamarra dice que la financiación autonómica se debe abordar "entre todas" las CCAA y en una Conferencia de Presidentes

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha manifestado este viernes que "la finaciación autonómica es algo que se debe decidir entre todas las Comunidades Autónomas" y ha señalado que, si se convoca una Conferencia de Presidentes, este tema debe ser abordado en ella, no exclusivamente los temas "de los que quiere hablar" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cuca Gamarra, que ha participado en una Junta Directiva Regional del Partido Popular de Navarra, ha manifestado en declaraciones a los medios, en relación con la ronda de encuentros de Pedro Sánchez con los presidentes de distintas Comunidades Autónomas, que Sánchez "podrá darse cuenta que el Partido Popular, todos a una, vamos a defender que lo que es de todos lo decidimos entre todos, y que ahí, sin duda alguna, la financiación autonómica es algo que se debe decidir entre todas las Comunidades Autónomas". La dirigente 'popular' ha señalado que Pedro Sánchez ha recibido este viernes "dos lecciones de lo que es defender la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos, lo que es defender la igualdad de los españoles vivan donde vivan, y eso es lo que hoy tanto el presidente de la Xunta de Galicia como el presidente de la Junta de Andalucía le están trasladando a Pedro Sánchez". Tras ello, ha incidido en que "habla hoy Pedro Sánchez de una Conferencia de Presidentes, pero dice que va a limitar el tema sobre el que se pueda hablar", ante lo que Gamarra ha advertido de que "los presidentes autonómicos también tienen capacidad de decir sobre qué se quiere hablar, y en las Conferencias de Presidentes, a las que Pedro Sánchez tiene alergia porque no es capaz de abordar con todos los debates de todos los españoles, el orden de día se establece también entre todos". En ese sentido, Cuca Gamarra ha defendido que "es necesario e imprescindible que se aborde el debate de la financiación autonómica y que se aborden todos aquellos debates que como país debemos abordar y él se niega a abordar". Según la secretaria general del PP, Pedro Sánchez "se niega a abordarlos porque no tiene capacidad para gobernar". "Las matemáticas le delatan. No hay una mayoría progresista que respalde a Pedro Sánchez y por tanto a su proyecto de Gobierno. Y eso es lo que hace que a día de hoy veamos no sólo cómo pierde todas las votaciones de sesiones de pleno en el Congreso de los Diputados, sino que no es capaz de poner encima de la mesa los temas sobre los que España tiene que hablar y que tenemos que decidir entre todos", ha indicado. Por lo tanto, ha insistido en que "la Conferencia de Presidentes, esa de la que siempre habla pero nunca convoca, debe abordar también aquellos temas, más allá de los que él quiere hablar, de los que España necesita hablar, como es, por ejemplo, la financiación autonómica, porque lo que es de todos tenemos que abordarlo entre todos, y hoy ya ha recibido dos lecciones de dos presidentes autonómicos del Partido Popular que le han dejado claro que aquello en lo que tenemos que hablar todos hablamos en una mesa en la que participen todos".

