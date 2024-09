El PSOE de Castilla-La Mancha celebrá su congreso regional los días 18 y 19 de enero

Toledo, 21 sep (EFE).- El PSOE de Castilla-La Mancha celebrará su XIII Congreso los días 18 y 19 de enero, tras aprobarlo este sábado por aclamación el Comité regional, en el que los dirigentes reunidos han solicitado de forma unánime al presidente autonómico, Emiliano García-Page, que siga al frente del partido.

La portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha informado este sábado en rueda de prensa de las fechas del congreso regional, que se han aprobado durante la celebración del comité regional al han acudido más de 400 personas en Toledo, y ha señalado que en el cónclave de enero se pondrá el "énfasis en las ideas, porque los liderazgos si hay un presidente, no se cuestionan".

"Nosotros no concebimos otra opción por parte del secretario general y más viendo cómo el liderazgo de Page va creciendo", ha resaltado Maestre en cuanto a la continuidad de García-Page, si bien ha afirmado que, toda vez que aún no se ha abierto el plazo de presentación de candidaturas, el presidente castellanomanchego ha sido respetuoso con los procedimientos y "prudente" y, por lo tanto, no se ha pronunciado.

Ante la opción de que haya más de una candidatura a la Secretaría General del PSOE de Castilla-La Mancha, Maestre ha confirmado que "ahora mismo" no está en las previsiones del partido que haya más de una, ya que ha reiterado que "el mayor liderazgo político del país", que se da "en las calles y en las urnas, con una mayoría absoluta tan rotunda" y que es "incuestionable", "es indiscutible".

Con todo, ha indicado que "si alguien diera el paso", el partido lo aceptaría "con la naturalidad" con que se aceptó en el congreso celebrado en 2017, cuando el entonces alcalde de Azuqueca de Henares José Luis Blanco presentó su candidatura para la Secretaría General del PSOE de Castilla-La Mancha.

En este sentido, Maestre ha indicado que aún no están cerradas las fechas que se habilitarán para presentar candidaturas, y ha apuntado a que se conocerá en las próximas semanas, ya que se está "pendiente de cerrar a nivel federal".

Asimismo, ha añadido que tras el congreso regional, se celebrarán los provinciales y locales, con la previsión de que están todos celebrados antes del 30 de junio. EFE

