Garriga (Vox) advierte a Mañueco: "Si hay que tumbar los presupuestos en CyL, pues se tumbarán"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha defendido que si Vox tiene que "tumbar" los presupuestos de Castilla y León para 2025 lo hará, un punto en el que ha insistido que el partido al que representa no apoyará unas cuentas que prefieren destinar el dinero "a los sindicatos y a promover la Agenda 2030" antes de "proteger a la familia, protagonizar auténticas rebajas fiscales, garantizar la educación de calidad y respaldar al campo". Garriga ha lanzado este mensaje antes de mantener una reunión con el Grupo Parlamento Vox en las Cortes de Castilla y León, donde ha subrayado que las personas que conforman su formación han accedido a la política para defender a la ciudadanía y para "cambiar la política de verdad". "No venimos a estafar a los españoles y si eso implica tumbar los presupuestos se hará", ha defendido. De este modo, Garriga ha defendido que Vox "no será el coche escoba". "No hemos venido a hacer de seguro de vida a ningún presidente autonómico ni a ningún partido", ha señalado, tras lo que ha considerado que esta premisa quedó demostrada al romper su coalición con el PP en los gobierno autonómicos tras defender que no aceptarían las políticas migratorias del PSOE. No obstante, ha asegurado que su partido no impondrá "líneas rojas" pero sí ha considerado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, deberá elegir el rumbo por el que apuesta su Gobierno. "Debe elegir si abrazarse al señor Tudanca o seguir la senda de rebaja fiscal, de apoyo al campo, de protección a la familia, de garantizar la seguridad, de acabar con las políticas de inmigración ilegal", ha manifestado. "No hablamos de líneas rojas, sí hablamos de coherencia, de principios y de cambio", ha detallado Garriga, quien ha asegurado que Vox está preparado para afrontar cualquier proceso electoral. "Nosotros tenemos unas ideas claras, tenemos un rumbo muy marcado y tenemos unos cargos perfectamente dispuestos para ofrecer lo mejor de nosotros, que son nuestras ideas y nuestro espíritu de servicio, nos hemos caracterizado por defender lo mismo en Castilla León que Cataluña, en Madrid, en Cantabria, en Asturias", ha detallado. Tras aclarar esta postura del partido el secretario general de los de Abascal ha destacado la "preparación" de los líderes de Vox en Castilla y León que, a su juicio, han demostrado que "cuando hay voluntad política las cosas pueden ir a mejor", algo que, como ha considerado, se ha demostrado en materia fiscal, en las políticas de apoyo a la familia, en el "recorte" del gasto superfluo, en las medidas para atajar la despoblación y en su "compromiso" con el campo. Ante la "nueva realidad" a la que se enfrenta el grupo en Castilla y León tras la salida del Gobierno como consecuencia, según Garriga, de la "expulsión por parte de Génova", Garriga ha garantizado que "apretará" al Gobierno regional para defender los principios de Vox. "Nuestra expulsión de los gobiernos ha sido fruto de un ejercicio de coherencia de Vox, que hemos demostrado que nosotros tenemos principios, que no negociamos principios a cambio de sillones", ha reseñado. Para Garriga el Diálogo Social en la Comunidad es una "estafa" y ha afeado que al PP le haya "faltado tiempo" para "abrazarse" a los sindicatos, al igual que ha criticado que la Consejería de Agricultura se sume ahora "a la Agenda 2030", un punto en el que ha considerado "les va a faltar tiempo para meter en el cajón la Ley de Concordia". "Quiero animar al PP a que ponga esta Ley encima de la mesa y se lleve a debate al Pleno", ha reclamado, al tiempo que ha garantizado que desde Vox se hará todo lo posible para que el Proposición de Ley de Concordia en su día presentado de forma conjunta por PP y Vox que "salga adelante". "Vamos a estar muy vigilantes, vamos a fiscalizar a este Gobierno y sobre todo vamos a explicar a los ciudadanos que es posible construir y seguir avanzando en la senda del cambio, de la prosperidad, de la libertad y sobre todo, de la seguridad, que claramente está muy amenazada por culpa de las políticas migratorias del Partido Popular y del Partido Socialista", ha concluido Garriga.

Compartir nota: Guardar Nuevo