Mazón pide a todos los partidos que estén "a la altura" tras las advertencias de Vox de no apoyar los presupuestos

El 'president' de la Generalitat valenciana y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha discrepado de las advertencias del secretario general de Vox, Ignacio Garriga, respecto al apoyo de este partido a los presupuestos autonómicos, al tiempo que ha instado a todos los grupos de Les Corts a que estén "a la altura de su responsabilidad" para negociar las cuentas. Así ha respondido Mazón a las declaraciones de Garriga este martes en Les Corts, donde le ha advertido que "tendrá que escoger entre si se abraza al Botánico --en alusión al anterior gobierno valenciano del Botànic de PSPV y Compromís-- o al cambio real de las políticas que representa Vox" para sacar adelante sus segundos presupuestos y los primeros sin Vox en el Consell. Mazón, a preguntas de los periodistas tras una entrega de premios, ha descartado las críticas de Garriga a la posición del PP respecto a la inmigración o a la situación de la Comunitat Valenciana. Por contra, ha reivindicado los logros alcanzados durante el año en el que compartieron el gobierno valenciano 'populares' y Vox. "Yo creo que nosotros hemos hecho un gran avance en este año, muy importante, con Vox en el gobierno, hasta que desde fuera de la Comunitat Valenciana decidieron no seguir al gobierno, no desde la Comunitat Valenciana", ha argumentado. En esta línea, ha defendido que "los logros sociales, sanitarios, empresariales, de competitividad, de rigor y de reivindicación de lo que merece la Comunitat Valenciana están encima de la mesa", por lo que ha discrepado de la visión de Garriga. "Le recuerdo que formamos parte de distintos partidos políticos y es lo que tiene la democracia, cada uno su opinión, la mía no es esa", ha zanjado. PROMETE DIALOGAR CON TODOS Preguntado por si teme que Vox acabe votando en contra a los presupuestos, Mazón ha asegurado que espera que "todo el mundo cumpla con su obligación" y que el PP hará lo propio, "que es elaborar, presentar y a continuación dialogar con todos los grupos los mejores presupuestos que merece y necesita la Comunitat Valenciana". "Vamos a cumplir con nuestra obligación, con nuestra responsabilidad y espero que los demás estén a la altura de las circunstancias y que primen los intereses de la Comunitat Valenciana respecto a los de otro lugar o a otro tipo de intereses --ha abundado--. Espero que estemos todos a la altura de la responsabilidad que tenemos que tener. Nosotros lo vamos a estar y espero que los demás también".

