González y Arenas confiados en dónde tienen que trabajar para lograr un buen resultado

Madrid, 17 sep (EFE).- Los españoles Manuel González y Albert Arenas, compañeros en el equipo Gresini de Moto2, se han mostrado muy confiados en sus posibilidades ante la segunda cita en el circuito de Misano Adriático, con ocasión del Gran Premio de la Emilia Romagna de Moto2, pues saben en donde tienen que trabajar.

"Volvemos al Circuito de Misano después de una semana de descanso que me ha permitido preparar este fin de semana de la mejor manera posible y gracias a la experiencia adquirida en Misano 1, sabemos dónde tenemos que trabajar para ser aún más competitivos", comenta 'Manugas' González en la nota de prensa de su equipo.

"Me he preparado físicamente de la mejor manera posible para la ronda asiática, porque será esencial estar en plena forma ya que todavía quedan muchas carreras y nuestro objetivo está más cerca que nunca; Indonesia será la primera y estoy impaciente pues siempre he hecho buenas carreras y el circuito se adapta muy bien a mi estilo de pilotaje", explica González.

"Las condiciones serán muy diferentes a las de Europa, pero estamos más que preparados para afrontarlas", reconoció González.

Albert Arenas insiste en que "el objetivo será mejorar, sobre todo en carrera y trabajar bien para preparar las carreras no europeas lo mejor posible. Indonesia y Japón son dos circuitos en los que siempre me he sentido bastante bien, en el primero seguramente hará mucho calor y tendremos que adaptarnos a las condiciones de la pista, pero será fundamental empezar con mucha fuerza para continuar de forma positiva en todas las carreras fuera de Europa".

"También me gusta mucho Japón -siguiente cita- en general, este año ya he estado allí para las 8 Horas de Suzuka, pero ahora en cambio vamos a Motegi, un circuito que me gusta mucho y en el que espero aprovechar al máximo esta oportunidad y conseguir un buen resultado", afirmó en la nota de prensa de la escudería Gresini Albert Arenas. EFE

JLL/jag