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Tom Vialle gana el GP de Suiza y el español Rubén Fernández es sexto

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Redacción deportes, 29 mar (EFE).- El francés Tom Vialle (Honda) logró la victoria en el GP de Suiza, tercera prueba del Mundial de MXGP, la categoría reina de motocross, en tanto que el español Rubén Fernández fue sexto.

Vialle ganó en la primera manga disputada este domingo en el circuito de Frauenfeld y en la segunda le bastó un sexto puesto para certificar el triunfo por delante de su compatriota Maxime Renaux (Yamaha).

El piloto de Aviñón, de 25 años, dominó con claridad la carrera inaugural del domingo con una importante ventaja de 10.335 sobre Renaux y de 13.705 respecto a Fernández, una prueba marcada por la descalificación del belga Lucas Coenen (KTM) por recibir asistencia externa, por los problemas en la Honda del neerlandés Jeffrey Herlings y un error del también galo Romain Febvre (Kawasaki) que le hizo acabar cuarto.

En la segunda Coenen se tomó el desquite y dominó con absoluta contundencia por delante del esloveno Tim Gajser (Yamaha), que llegó a 12.557, y de Herlings, tercero a 15.996.

Vialle alcanzó un sexto puesto que le venía bien y el gallego Fernández fue de más a menos y acabó décimo, justo por delante del también español Oriol Oliver (KTM), que en la primera manga había sido vigésimo.

Coenen continúa como líder de la clasificación general con 136 puntos, siete más que Vialle, que se sitúa segundo al rebasar a Herlings (124). Rubén Fernández es octavo con 83 y Oliver decimosexto con 32.

En MX2 el alemán Simon Langenfelder (KTM) se impuso en el Gran Premio al ganar la primera manga y tercero en la segunda, con lo que superó al español Guillem Farrés (Triumph), que firmó un cuarto y un primer puesto.

De esta forma, en la general el piloto alemán domina con 149 puntos, por los 127 de Farrés y los 124 del belga Sacha Coenen (KTM). EFE

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