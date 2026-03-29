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El fuego ha quemado ya 400 hectáreas del parque natural de Sierra Espuña, en Murcia

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Murcia, 29 mar (EFE).- El incendio declarado este mediodía en el parque natural de Sierra Espuña, en Murcia, ha quemado ya unas 400 hectáreas y ha obligado al desalojo de un grupo scout de una finca de Totana, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en la región.

Por precaución, se ha desalojado de la finca Caruana, en Totana, a un grupo scout conformado por 80 niños y 14 monitores, han explicado las fuentes a EFE, que han señalado que también ha sido necesario desalojar una granja de vacas.

El fuerte viento en la zona donde se ha declarado el incendio, el paraje del Llano de las Cabras (Totana), ha provocado la rápida propagación del fuego, por lo se ha activado el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales (Plan Infomur).

En la extinción del fuego trabajan aproximadamente 150 personas, apoyadas por dos hidroaviones, y a las que se sumará el tercer batallón de intervención de la base Jaime I en Bétera de la Unidad Militar de Emergencias (UME).EFE

(foto)(vídeo)

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