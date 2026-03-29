Lorena Wiebes firma el triple soñado En los Campos de Flandes

Redacción deportes, 29 mar (EFE).- La neerlandesa Lorena Wiebes (SD Worx) ha firmado el triplete soñado en la 13a edición de la clásica belga En los Campos de Flandes, hasta ahora denominada Gante-Wevelgem, clásica disputada sobre un recorrido de 135,2 km.

Wiebes (Mijdrecht, 27 años), quien ya levantó los brazos en las dos ultimas ediciones, ya tiene en su palmarés el "hat trick" como vencedora en Wevelgem. Era la favorita y lo demostró siendo la más rápida entre el quinteto de corredoras que protagonizó la fuga definitiva del día.

No tuvo rival por velocidad. En la recta de meta atacó para mantenerse en cabeza hasta la línea, aunque entró muy cerca la belga Fleur Moors (Lidl Trek). La tercera plaza fue para otra neerlandesa, Karlijn Swinkels (UAE), dentro del quinteto que marcó en meta un tiempo de 3h.32.22, a una media de 38,4 km/hora.

Con la sucesión de subidas aparecieron las favoritas. En el segundo paso por el Kemmelberg fue Lorena Wiebes la que atacó para cimentar su tercer triunfo consecutivo. El zarpazo lo resistieron Moors, Chabbey, Gasparrini y Swinkels. Las cinco abrieron hueco respecto a un grupo de 8 corredoras donde iba Elisa Balsamo, una de las favoritas.

UAE llevaba 2 corredoras en cabeza, Gasparrini y Swinkels, y ambas podían hacer estrategia para evitar que la clara favorita en caso de esprint, Lorena Wiebes, impusiera la lógica. Lo intentaron con un ataque de Gasparrini a 4 de meta, pero no fue muy lejos, por mucho que intentara el despegue una segunda vez.

Wiebes iba "en butaca" remolcada por sus rivales, esperando y marcando los movimientos. Ya nadie se atrevió a tirar del factor sorpresa. Resignadas al esprint empezó el juego de miradas, esperando el ataque definitivo.

Lorena Wiebes no dio opción al debate, ella fue la que lanzó el esprint, y la que levantó los brazos para proclamarse la reina indiscutible de Wevelgem. EFE