Espana agencias

Lorena Wiebes firma el triple soñado En los Campos de Flandes

Guardar

Redacción deportes, 29 mar (EFE).- La neerlandesa Lorena Wiebes (SD Worx) ha firmado el triplete soñado en la 13a edición de la clásica belga En los Campos de Flandes, hasta ahora denominada Gante-Wevelgem, clásica disputada sobre un recorrido de 135,2 km.

Wiebes (Mijdrecht, 27 años), quien ya levantó los brazos en las dos ultimas ediciones, ya tiene en su palmarés el "hat trick" como vencedora en Wevelgem. Era la favorita y lo demostró siendo la más rápida entre el quinteto de corredoras que protagonizó la fuga definitiva del día.

No tuvo rival por velocidad. En la recta de meta atacó para mantenerse en cabeza hasta la línea, aunque entró muy cerca la belga Fleur Moors (Lidl Trek). La tercera plaza fue para otra neerlandesa, Karlijn Swinkels (UAE), dentro del quinteto que marcó en meta un tiempo de 3h.32.22, a una media de 38,4 km/hora.

Con la sucesión de subidas aparecieron las favoritas. En el segundo paso por el Kemmelberg fue Lorena Wiebes la que atacó para cimentar su tercer triunfo consecutivo. El zarpazo lo resistieron Moors, Chabbey, Gasparrini y Swinkels. Las cinco abrieron hueco respecto a un grupo de 8 corredoras donde iba Elisa Balsamo, una de las favoritas.

UAE llevaba 2 corredoras en cabeza, Gasparrini y Swinkels, y ambas podían hacer estrategia para evitar que la clara favorita en caso de esprint, Lorena Wiebes, impusiera la lógica. Lo intentaron con un ataque de Gasparrini a 4 de meta, pero no fue muy lejos, por mucho que intentara el despegue una segunda vez.

Wiebes iba "en butaca" remolcada por sus rivales, esperando y marcando los movimientos. Ya nadie se atrevió a tirar del factor sorpresa. Resignadas al esprint empezó el juego de miradas, esperando el ataque definitivo.

Lorena Wiebes no dio opción al debate, ella fue la que lanzó el esprint, y la que levantó los brazos para proclamarse la reina indiscutible de Wevelgem. EFE

Últimas Noticias

El nuevo narcotúnel hallado en Ceuta es una infraestructura muy perfeccionada

Infobae

El tiempo estable y la subida de los termómetros protagonizarán el inicio de Semana Santa

Infobae

Vinícius vuelve a entrenar con Brasil y rebaja la alarma antes del partido contra Croacia

Infobae

0-4 El Andorra hurga en la herida de una Cultural Leonesa a la que ancla en el abismo

Infobae

Andalucía abre una Semana Santa que se prevé espléndida

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los 6 trucos para ahorrar gasolina en Semana Santa, según expertos

Los 6 trucos para ahorrar gasolina en Semana Santa, según expertos

Este es el mejor momento para salir de viaje en Semana Santa, según la DGT

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de un joven de Mauritania por falta de coherencia: alegó haber sido forzado a entrar en un campamento yihadista

Serigne Mbaye llevará a los tribunales la “redada racista” en la que fue detenido y denuncia “violencia policial”: “Las mentiras las tienen que investigar”

Pedro Sánchez envía una carta a su militancia reafirmándose en su ‘no a la guerra’: “Los socialistas estamos aquí para defender la paz”

ECONOMÍA

Óscar Vara, economista, sobre las “políticas suicidas” de vivienda en España: “El control de precios ha expulsado a la gente que quiere alquilar”

Óscar Vara, economista, sobre las “políticas suicidas” de vivienda en España: “El control de precios ha expulsado a la gente que quiere alquilar”

Los nuevos horarios de Mercadona para Semana Santa 2026

Cómo hacer la declaración de la Renta de un fallecido en 2026

Estas son las capitales de provincia con los alquileres más bajos en España: Zamora lidera con 7,8 euros el metro cuadrado, seguida de Lugo y Cuenca

Hasta 225.000 euros de multa por usar falsos becarios si se aprueba el nuevo Estatuto: Trabajo detectó 2.688 casos entre 2021 y 2025

DEPORTES

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

Carlos Alcaraz ya está de vuelta en las pistas tras el tropiezo en Miami: el tenista se prepara en Murcia para la temporada de tierra

El mensaje de Gaethje a Topuria unos meses antes del combate: “Uno de los dos, probablemente, quedará inconsciente”

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza

Aston Martin consigue al fin terminar una carrera en el Gran Premio de Japón, aunque lo hizo en el puesto 18