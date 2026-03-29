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Renfe recupera el servicio de la línea R3, entre Vic y Ripoll

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Barcelona, 29 mar (EFE).- Renfe ha recuperado pasadas las cinco de la tarde de este domingo el servicio de Rodalies de la línea R3 entre Vic y Ripoll, que ha estado inoperativo como consecuencia del temporal de viento que se registra en Cataluña, han informado a EFE fuentes de la compañía.

Como medida preventiva, la compañía decidió ayer suspender el paso de convoyes en ese tramo, en el que se ha ofrecido un servicio alternativo por carretera, así como en el trayecto Figueres-Portbou, de la R11.

En la línea R3, la circulación se ha retomado con el tren 77325, que ha salido de La Garriga a las 17:16 horas y tiene prevista su llegada a Ripoll a las 18:35.

Las citadas fuentes han precisado que la suspensión se mantiene en la R11, aunque los servicios técnicos están revisando nuevamente la vía para comprobar si se puede recuperar todavía hoy el paso de trenes. EFE

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