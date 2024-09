Bolaños acusa al PP de ser "financiadores y beneficiarios" de "algunos pseudomedios que propagan bulos y mentiras"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado al PP de ser "financiadores y beneficiarios" de algunos pseudomedios de comunicación que propagan bulos, ruido, mentiras y fake news", instándole a apoyar el plan de regeneración democrática que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes. En la sesión de control al Gobierno en el Senado, Bolaños ha respondido a una pregunta de la bancada del PP sacando a colación el plan de regeneración democrática que se ha aprobado este martes, que incluye un encargo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia para elaborar un registro de medios sobre su propiedad y la publicidad que reciben. Ante esto, Bolaños ha ironizado y se ha mostrado "convencido" de que el PP estará a favor "de una democracia limpia y de la transparencia en los medios de comunicación" con este plan de regeneración. "Lamentablemente, los bulos, el ruido, las mentiras que algunos pseudomedios de comunicación propagan, ustedes, el PP, son financiadores y, lamentablemente, beneficiarios", ha proclamado Bolaños. El ministro se ha referido a este plan de regeración democrática durante varias preguntas de senadores del PP sobre el 'caso Begoña Gómez' que afecta a la esposa del presidente del Gobierno, y al que Bolaños ha culpado al PP de ser "palmero de esa colección de ultraderechistas y de extremistas que ponen denuncias falsas". PERDÓN A LA DEMOCRACIA Como ha declarado en varias ocasiones, Bolaños cree que "quedará en nada" este caso que afecta a Begoña Gómez y que, según ha dicho, es una "campaña de desprestigio contra personas familiares cercanos del presidente del Gobierno". Y ha señalado que, cuando quede en nada, el PP "tendrá que pedir perdón a los afectados, pero también a la democracia española por haber hecho seguidismo de organizaciones que no buscan que la democracia española sea fuerte y limpia, sino que buscan que el ruido, la mentira y el bulo presidan el debate público". El ministro ha seguido insistiendo en que "para la democracia española es una tragedia que el PP le baile el agua a organizaciones ultraderechistas que presentan falacias como denuncias", lamentando que se "haya intentado destruir a personas honestas que son familiares del presidente del Gobierno". UN ENORME DESPRESTIGIO Por su parte, el senador del PP Juan Sanz Vitorio ha reclamado la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por este caso que afecta a su esposa, sosteniendo que la prensa internacional ha hecho seguimiento de este asunto: "Imágenes que han generado un enorme desprestigio para la política". "Yo no sé cómo va a acabar el procedimiento judicial con la mujer del presidente, pero en estos casos yo prefiero abrazarme a Séneca, cuando decía que lo que no prohíben las leyes, puede prohibirlo la honestidad. Es verdad que usted podrá decirme que para eso el receptor tiene que tenerla. Y cuentan las malas lenguas que cuando Pedro Sánchez entró por la Moncloa, la honestidad salió por la ventana", ha proclamado el senador 'popular'. CON MÁS CRÍTICAS DEL PP Por su parte, el senador 'popular' Silván Rodríguez ha criticado a Bolaños por decir "públicamente" que "la instrucción de un juez es un camino absolutamente inhumano, una persecución inhumana", y al ministro de Transportes, Óscar Puente, por decir que "es burda y miserable". Así, Rodríguez ha acusado directamente a Bolaños de formar parte de "esa infame estrategia de acoso y derribo a la Justicia". "Ustedes lo tienen todo. Mentir, engañar, colonizar la Justicia, amedrentar a la Justicia", ha dicho. Para Rodríguez, el hecho de que la nueva presidenta del Tribunal Supremo (TS) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haga declaraciones "tan elementales" en defensa de la independencia judicial, "refleja el grado de degeneración política y moral en la que está incurso su Gobierno". Bolaños, por su parte, ha contestado que el PP está "haciendo seguidismo a esa colección de ultraderechistas y de extremistas antivacunas, que propagan bulos, antiabortistas, fanáticos de toda condición". "El Partido Popular que en algún momento fue un partido de centro-derecha de Estado, hoy es palmero de esa colección de ultraderechistas y de extremistas que ponen denuncias falsas, que son patrañas, contra personas cercanas al presidente del Gobierno", ha denunciado. Por contra, ha destacado que se han "conjurado" dos "riesgos" importantes para la Justicia: "que en España hubiera un partido político que dijera que iba a controlar la Sala Segunda (del TS) por detrás" y "que en España hubiera un partido político que durante más de cinco años ha bloqueado, ha secuestrado, el órgano de gobierno del Poder Judicial, que es el CGPJ".

