Sindicatos de Policía celebran que Interior renuncie a medallas pensionadas para mandos tras varias sentencias en contra

Varios sindicatos de la Policía Nacional han valorado este lunes positivamente que el Ministerio del Interior haya renunciado a conceder las medallas de Plata a los mandos jubilados, tras las últimas anulaciones de la Justicia en anteriores convocatorias. Según explican fuentes policiales a Europa Press, en la Orden al Mérito Policial de este año facilitada a los sindicatos no se ha incluido a mandos jubilados o que estén a punto de retirarse como premiados con la medalla de Plata, lo que conlleva un incremento salarial vitalicio del 15%. Por este motivo, el sindicato JUPOL se ha congratulado de que Interior "recapacite" tras las reiteradas demandas y anulaciones de unas medallas de Plata que, hasta ahora, servían para "engordar las pensiones de altos cargos policiales". En un comunicado, JUPOL ha expresado su deseo de que el listado facilitado este lunes por la Dirección General de la Policía sea el definitivo y que el reconocimiento a comisarios jubilados "no se esté tratando de ocultar" antes del Día del Patrón, que se celebra el 2 de octubre en Sevilla. LEY DE CONDECORACIONES FRANQUISTA DE 1964 Desde el SUP han recordado las sentencias tumbando las medallas pensionadas para exigir que se cambie la ley de condecoraciones franquista que perpetúa el "oscurantismo rancio", además de establecer "cupos" y "agavios entre compañeros". El sindicato CEP, por su parte, se ha remontado a la comparecencia en la Comisión de Interior en enero del ministro Fernando Grande-Marlaska, donde citó entre sus prioridades aprobar una nueva ley de condecoraciones. "No se ha iniciado un solo trámite para convertir en realidad ese proyecto normativo", ha lamentado. CRITICAN LOS PREMIOS DE FIN DE CARRERA Los sindicatos de la Policía llevan años reclamando poner fin al "bochorno" de unas medallas de Plata otorgadas de acuerdo a una ley de condecoraciones de 1964, pese a las reiteradas promesas de aprobar una nueva ley. Las organizaciones representativas de la Policía entendían que se trataban de "premios de fin de carrera", motivo por el que sindicatos como SUP, JUPOL, CEP o UFP han planteado demandas ante lo contencioso-administrativo. El pasado 28 de junio, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 9 de la Audiencia Nacional anuló la Orden del Ministerio del Interior de 2023 con la concesión de medallas de Plata para varios mandos jubilados. Otra sentencia de mayo anuló también la Orden de 2022 por la que se daba la 'pensionada' a siete mandos, así como 49 cruces rojas a diferentes agentes de la Policía Nacional. Los sindicatos recordaron que era la cuarta vez que se tumbaban estos "premios de fin de carrera" con Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior. Los tribunales han advertido de la ilicitud de otorgar la medalla de Plata a estos mandos cuando pasan a la situación de no activos porque, atendiendo a la trayectoria profesional, lo que procedería sería la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, que no conlleva incremento salarial vitalicio. La ley de condecoraciones contempla la posibilidad de conceder a miembros de la Policía la distinción de la medalla de oro, plata, roja o blanca, acarreando en las tres primeras modalidades incrementos vitalicios sobre el sueldo del 20%, 15% o del 10%, respectivamente. Cada año, además, la Policía incluye a personalidades ajenas al cuerpo para diferentes condecoraciones honoríficas. Este 2024 figuran entre los reconocidos con la Plata el embajador de Francia, Jean Michel Casa, así como los de Reino Unido, Hugh Elliot, y de EEUU, Julissa Reynoso, que han dejado sus cargos en España en las últimas semanas. El juez Joaquín Gadea, por ejemplo, figura a su vez en la lista de más de 600 condecorados con la Cruz Blanca a personal ajeno a la Policía, también de carácter honorífico.

