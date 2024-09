Podemos arremete contra Manu Tenorio por alentar un "falso discurso de la okupación" y "desprestigiar" a sus inquilinos

La coportavoz de Podemos, María Teresa Pérez, ha acusado al cantante Manu Tenorio de alentar el "falso discurso de la okupación" y de "desprestigiar" a los inquilinos de una vivienda de su propiedad en Sanlúcar de Barrameda, al denunciar supuestos impagos del alquiler. Así lo ha expresado en rueda de prensa este lunes para aludir al "tan sonado caso" de Tenorio, que en declaraciones a Antena 3 sostuvo que estaba padeciendo una "inquiokupación" y que hace un año que no le pagan el alquiler del piso. Para la dirigente del partido morado, el cantante está "desprestigiando a unos inquilinos anónimos" y que Podemos va a "defender a los inquilinos que no tienen, como él, un altavoz dispuesto para su mentira". Pérez ha apoyado el relato de los inquilinos relativo al subrayar que Tenorio tendría una "una deuda muy importante con Hacienda y que, por tanto, la Administración le requiere a los inquilinos para que le paguen directamente a las arcas públicas". Un extremo que el artista negó al asegurar que no tenía ninguna deuda con Hacienda pero sí aplazamientos, como le ocurre a muchas personas. "Ya está bien de señalamientos y de alentar el discurso de la extrema derecha", ha zanjado la también secretaria de Acción Institucional de Podemos para reprender a Tenorio.

