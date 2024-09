Page no cree que Ferraz quiera su cabeza y niega ambición orgánica: "Más fácil terminar mi carrera que volver a empezar"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha descartado que haya movimientos en el seno de la dirección del PSOE para moverle la silla al frente de los socialistas castellanomanchegos, al tiempo que ha negado tener ambición orgánica o aspiraciones más allá de seguir presidiendo su región. En una entrevista con Tele 5 recogida por Europa Press, ha dicho que en los futuros congresos regionales que celebrará el PSOE no se buscan cambios de liderazgo allí donde se gobierna; a lo que ha sumado que no hay entre los socialistas una "guerra sucia" contra él. Aunque él siempre dará la batalla con "contestación dialéctica" cuando así lo considere, ha abundado en que no tiene el punto de mira puesto en asaltar Ferraz. "No tengo aspiración a cargo orgánico ni a eternizarme en la política. Me resulta más fácil acabar el camino que volver a empezarlo, o volver a empezarlo cada año".

