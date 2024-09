El concejal del PP de Vita (Ávila) pasa a ser no adscrito tras negarse a apoyar la moción de censura contra el alcalde

El concejal del PP de Vita (Ávila), Raúl Blázquez, pasa a ser no adscrito tras negarse a articular la moción de censura al alcalde, Antonio Martín, iniciativa promovida por Por Ávila por los cánticos del primer edil durante las fiestas del municipio que, a juicio de la formación provincial, "hacían apología a la violencia de género y a la pedofilia". Ante la decisión de Martín de no apoyar esta iniciativa el PP se queda sin representación en el municipio, no obstante, el presidente provincial del PP, Carlos García, ha asegurado a los vecinos el compromiso de los 'populares' con el municipio "a través de las administraciones donde sigue teniendo representación". "Esa negativa impide que se pueda llevar a cabo una moción de censura, pero nuestro partido no puede apoyar que Antonio Martín Hernández siga como alcalde después de lo sucedido durante un concierto en las fiestas", apunta García a través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press. "Dada la situación y ante la imposibilidad de llegar a un entendimiento para articular la censura, y como a nadie se le puede retirar -salvo por la vía judicial- un acta de representante democráticamente elegido, sea de concejal o de cualquier otro tipo, aceptamos que Blázquez, junto al alcalde, asuman fuera de nuestras siglas la responsabilidad personal, política y de gestión del Consistorio", ha defendido el presidente provincial.

Compartir nota: Guardar Nuevo