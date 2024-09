Adelante anima a Moreno a pedir una reunión de la comisión bilateral Junta-Estado por la cuestión de la financiación

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha animado este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), a pedir la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía -Estado que contempla el Estatuto de Autonomía para abordar al "máximo nivel" con el Gobierno central la cuestión de la financiación autonómica, cuyo modelo está pendiente de ser reformado, y que centra parte de la actualidad del momento al hilo del acuerdo alcanzado este verano por el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, que contempla una "financiación singular" para la administración catalana. En este contexto, y en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento ha defendido que el presidente de la Junta debería pedir una reunión de esa comisión bilateral que "no se reúne desde el año 2011" al "máximo nivel", y debería "sentarse" con el Gobierno de Pedro Sánchez y trasladarle que el sistema de financiación autonómica es "una estafa para Andalucía" que lleva "caducado desde el año 2014". Tras apostillar que los gobiernos de Mariano Rajoy (PP) "pudieron cambiar" ese modelo de financiación "y no lo hicieron", José Ignacio García ha sostenido que el presidente de la Junta también debería reclamar "un fondo de nivelación transitorio de compensación por todo lo que estamos perdiendo" en Andalucía como consecuencia del actual sistema, así como que los Presupuestos Generales del Estado cumplan a lo que "están obligados" por el Estatuto de Autonomía y destinen "el 18% de las inversiones" a Andalucía, al acaparar esta comunidad "el 18% de la población" total española. "A la vez que se pide todo eso, lo que debería hacer" Juanma Moreno, según ha continuado exponiendo el portavoz de Adelante Andalucía, es dedicar ese dinero "para lo que importa verdaderamente a los andaluces", y en esa línea ha subrayado que "lo que no puede ser" es que el Gobierno del PP-A reciba o pida "este dinero y después estar agujereando las cuentas públicas, bajando los impuestos a los más ricos". En esa línea, el representante de Adelante ha pedido "coherencia" al Gobierno de la Junta, para que se le pida "a Madrid todo lo que haga falta, pero a la vez, a los más ricos de Andalucía, hay que gravarles" con impuestos "para que podamos tener educación, sanidad, vivienda y demás" servicios, ha añadido José Ignacio García antes de afirmar asimismo que "Andalucía debería negociar una financiación singular también, como está haciendo Cataluña". SITUACIÓN "SINGULAR" DE ANDALUCÍA "PARA LO MALO" "El problema es que Andalucía ya tiene una situación singular, pero la tenemos para lo malo, la tenemos siempre para el desempleo, la falta de infraestructuras, los peores trenes", y "nosotros queremos una singularidad, pero para lo bueno", ha añadido el representante de Adelante. José Ignacio García ha criticado también el "gran giro de guión" que, a su juicio, protagonizó la semana pasada el presidente de la Junta al señalar que Andalucía había llegado "al tope de sus capacidades financieras en el ámbito sanitario, educativo y de servicios sociales", porque, según ha puesto de relieve el portavoz de Adelante, hasta ahora Juanma Moreno "había contado todo un relato" acerca de que "Andalucía iba como un tiro, era imparable, no teníamos ningún problema, y de pronto, alerta, estamos asfixiados económicamente". El portavoz de Adelante ha considerado que "esto no es congruente, por un lado, con decir que se van a seguir bajando impuestos", cuando la administración andaluza "ha dejado de ingresar cientos de millones de euros porque le hemos bajado los impuestos al 1% más privilegiado, más rico de la población", que es "lo contrario de lo que hay que hacer", según ha remarcado. Además, el portavoz de Adelante ha defendido que, en este contexto, la Junta debería "negociar la quita de la deuda" que le ofrece el Gobierno, además de "reclamar con uñas y dientes financiación justa para Andalucía", y al respecto ha subrayado que desde su formación "andalucista" no aceptan "ni un euro menos para Andalucía del que nos merecemos", pero para eso "hay que ser coherente", y "no se puede pedir con una mano dinero a Madrid, y con la otra bajarle los impuestos a los más ricos", según ha insistido José Ignacio García en aseverar.

Compartir nota: Guardar Nuevo