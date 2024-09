Ábalos recuerda que decisiones similares a las investigadas en 'Koldo' se dieron en el Valladolid de Óscar Puente

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha recurrido la decisión del juez del 'caso Koldo' de no aceptar su personación como perjudicado, y recuerda en relación al informe encargado por el ministro Óscar Puente en el seno del Ministerio de Transportes sobre los expedientes objeto de investigación que en pandemia "decisiones similares" tuvieron lugar en otras instituciones, como en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de Valladolid, donde era alcalde el ahora ministro de Transportes. En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la representación legal de Ábalos recuerda al juez que la ley ampara el ofrecimiento de acciones tanto al ofendido por el delito como al perjudicado. Considera que las noticias en prensa en las que se le menciona y el informe de auditoría del Ministerio incorporado a la causa son motivos de peso para aceptar su petición. "La legitimación del perjudicado no nace del delito sino de la objetivación de la producción de un daño", explica en el recurso --que subsidiariamente se eleva a la Sala de lo Penal-- en el que insiste en que lleva "meses sorprendiéndose de que los medios" publiquen contenido de la causa "que debieran haberse mantenido en la confidencialidad". Como ya hiciera en el escrito de petición de personación, el letrado cita el informe de auditoría elaborado por petición Puente sobre los expedientes para subrayar que "no responde a ninguna finalidad razonable, (...) no cumple con el mínimo estándar, (...) ni se ajusta a las mínimas exigencias de objetividad". Suma a esto que, ese informe, incumple la directiva de la UE de protección de denunciantes porque "no se informa a los intervinientes de la finalidad de la deposición, cuando el mismo se orienta sin ambages a señalar a un responsable --el exministro--". Para el letrado de Ábalos, el informe "solo busca un cortocircuito" en las responsabilidades sobre esos contratos con la empresa vinculada a la presunta trama, y prescinde de la dimensión de la situación en la que se produjo la compra de mascarillas, la pandemia. Además, lamenta que omita la concurrencia de otras autoridades o cargos implicados en este tipo de decisiones, y cita por ejemplo que "similares decisiones" tuvieron que adoptarse en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de Valladolid, donde era alcalde el ahora ministro de Transportes. Ábalos incide en que ese informe plagado de "irregularidades" y "destinado a perjudicar" a su persona ha generado un juicio paralelo por lo que pide al juez instructor que valore "el sentido y fin" del mismo para volver a pronunciarse sobre la idoneidad de que conste como perjudicado el exministro en la causa. Esto, añade, permitiría que él presentara su contrainforme rebatiendo al incorporado y que proviene del ministerio. CONTEXTO PEYORATIVO Por otro lado, lamenta que las difusiones de noticias relacionadas con la causa dan cobertura a la mención de Ábalos "siempre en un contexto peyorativo o vinculado con imputaciones de presunta y pretendida corrupción". Y añade que ante esto su única defensa por el momento es dar explicaciones en medios que tienen a bien recibirle. La representación letrada del exministro señala que se puede convenir "sin mucho forceps argumentativo" que el procedimiento está causando "un perjuicio irreparable" a Ábalos a pesar de que el juzgado sostenga que por el momento "no hay indicios de actuaciones de relevancia penal respecto a él".

