Dos helicópteros y tres grupos de bomberos actúan en un incendio en Los Guájares (Granada)

Granada, 29 mar (EFE).- Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) están trabajando en un incendio declarado en Los Guájares (Granada) en la tarde de este domingo.

Según ha informado el Plan Infoca en la red social X, se han desplazado hasta el lugar tres grupos de bomberos forestales, un helicóptero pesado y otro ligero y una autobomba.

Para sofocar las llamas se ha activado también una Brigada de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma (Brica), dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente, que ya se encuentran en la zona afectada. EFE