Batido de naranja y zanahoria: una receta refrescante y saludable para las tardes de primavera

Batido de naranja y zanahoria. (Freepik)

Con la llegada de la primavera, el clima se vuelve más cálido y los días se alargan. Poco a poco dejamos atrás el frío y buscamos formas de refrescarnos de manera saludable. Si eres de los que disfrutan cuidándose, este batido de zanahoria y naranja puede ser una excelente elección.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocción (zanahorias): 5 minutos

Tiempo total: 15 minutos

Ingredientes

2 zanahorias medianas 2 naranjas grandes 200 ml de leche entera o semidesnatada (puedes usar bebida vegetal) 1 cucharadita de miel (opcional) Zumo de limón (opcional)

Cómo hacer batido de zanahoria y naranja con leche, paso a paso

Pela y trocea las zanahorias. Lava bien las zanahorias y retira la piel con un pelador. Córtalas en trozos medianos o pequeños para que se cocinen de manera uniforme y sea más fácil triturarlas después. Cuece las zanahorias. Coloca los trozos de zanahoria en una cacerola con agua suficiente para cubrirlas. Cocina a fuego medio durante unos 5 minutos, o hasta que estén tiernas al pincharlas con un tenedor. No las dejes demasiado tiempo para que no pierdan su sabor y color. Exprime las naranjas. Mientras se cuecen las zanahorias, corta las naranjas por la mitad y exprímelas. Si quieres, puedes colarlo para eliminar pulpa o semillas, según tus gustos. Añade los ingredientes a la batidora. Cuando las zanahorias estén listas, escúrrelas bien y colócalas en la batidora. Agrega el zumo de naranja recién exprimido y la leche, que puede ser entera, semidesnatada o vegetal según tu gusto. Tritura hasta obtener una mezcla cremosa. Si prefieres un batido más líquido, puedes añadir un poco más de leche hasta alcanzar la consistencia deseada. Si quieres un toque más dulce o ligeramente ácido, añade una cucharadita de miel y unas gotas de zumo de limón. Mezcla de nuevo para que se integren bien en la bebida. Vierte el batido en vasos individuales y, si lo deseas, añade unos cubitos de hielo para que esté más frío. Disfrútalo al momento para aprovechar todo su sabor y sus nutrientes.

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¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da para dos vasos grandes. Si necesitas preparar más cantidad, simplemente ajusta las proporciones de todos los ingredientes de manera proporcional.

Calorías: 130 kcal

Proteínas: 4 g

Hidratos de carbono: 22 g

Grasas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones orientativas, y que los valores precisos pueden variar en función de los ingredientes específicos utilizados, así como de sus marcas, calidades y cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Este batido se conserva hasta 48 horas en la nevera, siempre que lo guardes en un recipiente hermético o bien cerrado para mantener su frescura y sabor. Es importante no dejarlo a temperatura ambiente por mucho tiempo, ya que los ingredientes naturales pueden perder propiedades.

Antes de servirlo, agita o remueve bien la mezcla, ya que con el reposo algunos ingredientes tienden a separarse. De este modo disfrutarás de un batido cremoso y uniforme en cada vaso.