Batido de naranja y zanahoria: una receta refrescante y saludable para las tardes de primavera

Con la llegada de la primavera, el clima se vuelve más cálido y los días se alargan. Poco a poco dejamos atrás el frío y buscamos formas de refrescarnos de manera saludable. Si eres de los que disfrutan cuidándose, este batido de zanahoria y naranja puede ser una excelente elección.
Tiempo de preparación
- Preparación: 10 minutos
- Cocción (zanahorias): 5 minutos
- Tiempo total: 15 minutos
Ingredientes
- 2 zanahorias medianas
- 2 naranjas grandes
- 200 ml de leche entera o semidesnatada (puedes usar bebida vegetal)
- 1 cucharadita de miel (opcional)
- Zumo de limón (opcional)
Cómo hacer batido de zanahoria y naranja con leche, paso a paso
- Pela y trocea las zanahorias. Lava bien las zanahorias y retira la piel con un pelador. Córtalas en trozos medianos o pequeños para que se cocinen de manera uniforme y sea más fácil triturarlas después.
- Cuece las zanahorias. Coloca los trozos de zanahoria en una cacerola con agua suficiente para cubrirlas. Cocina a fuego medio durante unos 5 minutos, o hasta que estén tiernas al pincharlas con un tenedor. No las dejes demasiado tiempo para que no pierdan su sabor y color.
- Exprime las naranjas. Mientras se cuecen las zanahorias, corta las naranjas por la mitad y exprímelas. Si quieres, puedes colarlo para eliminar pulpa o semillas, según tus gustos.
- Añade los ingredientes a la batidora. Cuando las zanahorias estén listas, escúrrelas bien y colócalas en la batidora. Agrega el zumo de naranja recién exprimido y la leche, que puede ser entera, semidesnatada o vegetal según tu gusto.
- Tritura hasta obtener una mezcla cremosa. Si prefieres un batido más líquido, puedes añadir un poco más de leche hasta alcanzar la consistencia deseada.
- Si quieres un toque más dulce o ligeramente ácido, añade una cucharadita de miel y unas gotas de zumo de limón. Mezcla de nuevo para que se integren bien en la bebida.
- Vierte el batido en vasos individuales y, si lo deseas, añade unos cubitos de hielo para que esté más frío. Disfrútalo al momento para aprovechar todo su sabor y sus nutrientes.
¿Cuántas porciones tiene esta receta?
Esta receta da para dos vasos grandes. Si necesitas preparar más cantidad, simplemente ajusta las proporciones de todos los ingredientes de manera proporcional.
- Calorías: 130 kcal
- Proteínas: 4 g
- Hidratos de carbono: 22 g
- Grasas: 3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones orientativas, y que los valores precisos pueden variar en función de los ingredientes específicos utilizados, así como de sus marcas, calidades y cantidades exactas.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Este batido se conserva hasta 48 horas en la nevera, siempre que lo guardes en un recipiente hermético o bien cerrado para mantener su frescura y sabor. Es importante no dejarlo a temperatura ambiente por mucho tiempo, ya que los ingredientes naturales pueden perder propiedades.
Antes de servirlo, agita o remueve bien la mezcla, ya que con el reposo algunos ingredientes tienden a separarse. De este modo disfrutarás de un batido cremoso y uniforme en cada vaso.