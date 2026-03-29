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Recuperan un cadáver en la Peña de Arias Montano, en Alájar (Huelva)

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Huelva, 29 mar (EFE).- Efectivos del Consorcio Provincial Bomberos de Huelva han recuperado el cuerpo sin vida de una persona, de la que no han trascendido más datos, en la Peña de Arias Montano, en el término municipal de Alájar (Huelva).

Según ha informado el Sindicato Andaluz de Bomberos de Huelva (SAB), el aviso de la emergencia se produjo a las 3 de la madrugada de este domingo.

En la recuperación del cuerpo han colaborado efectivos de la Guardia Civil y de los servicios sanitarios.

Hasta el momento no han trascendido las causas por las que se produjo el fallecimiento de esta persona.

El Consorcio desplazó hasta el lugar a dos bomberos y al cabo de turno de guardia con una bomba urbana ligera, un furgón de servicios varios y un vehículo de rescate FSV-6. EFE

lra/bfv/nam

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