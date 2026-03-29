Andalucía abre una Semana Santa que se prevé espléndida

Laura Ramírez

Sevilla, 29 mar (EFE).- Andalucía se ha echado este domingo a la calle para disfrutar de su Semana Grande con un tiempo espléndido, después de dos años de incertidumbre climatológica, y decenas de cofradías recorren o van a recorrer a lo largo de la tarde numerosas calles de pueblos y ciudades.

Sin atisbo de nubes en el cielo y con temperaturas que, en algunos casos, superan las primaverales, Andalucía vuelve a vivir el Domingo de Ramos y, por tanto, a tener por delante esos días de Pasión en los que los sentimientos afloran y se mantiene viva una tradición que, lejos de decaer, está en continua expansión.

Tras la mañana de procesiones de palmas propia de esta jornada, las calles se han llenado de gente para vivir una jornada en la que los niños son especialmente protagonistas como acompañantes de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén a lomos de su 'borriquita', 'burrita' o 'pollinica'.

En Sevilla, esta estampa se ha vuelto a ver desde la parroquia de El Salvador a las 14:15 horas, dando continuidad a una jornada que ha abierto la Hermandad de La Paz y en la que procesionarán un total de nueve cofradías con importantes novedades, entre ellas, dos salidas inéditas: la de La Hiniesta, que lo ha hecho desde Santa Marina en vez de su parroquia de San Julián por estar en obras; y La Estrella, que ha puesto el pie en la calle desde San Jacinto, en Triana, para conmemorar los 50 años desde que dejara esta sede para trasladarse a su actual capilla.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha acudido a la salida de la cofradía de La Borriquita, en el centro de Sevilla, ha confiado en que se pueda celebrar una "muy buena" Semana Santa, ya que "todo parece indicar" que hará buen tiempo, y ha dicho que espera que "todo transcurra con tranquilidad y no haya ningún tipo de incidente o accidente".

Nueve hermandades hacen su desfile procesional en Málaga: La Pollinica, Dulce Nombre, Salutación, Humildad y Paciencia, Humildad, Salud, Huerto, Prendimiento y Lágrimas y Favores Fusionadas, que como cada año cuenta con la presencia del actor Antonio Banderas, quien ha asegurado que la Semana Santa le une a su tierra, a sus raíces y a su identidad.

En Granada, la primera de las cinco procesiones que han desfilado este Domingo de Ramos ha sido La Borriquilla que, a las 15:45 ha marcado el inicio de la Semana Santa en la ciudad de la Alhambra. La jornada ha estado marcada por las fuertes rachas de viento que han causado una decena de incidencias, aunque ninguna de gravedad.

Cinco procesiones han confluido en Cádiz este Domingo de Ramos, con unos itinerarios que han ido salpicando de pasos la ciudad desde las 13:30 horas, cuando ha salido la Borriquita desde San José, marcando la única jornada con hermandades extramuros de la ciudad; tras ella han salido a lo largo de la tarde las hermandades de Las Penas, el Despojado, Humildad y Paciencia y La Cena.

En Córdoba se vive un Domingo de Ramos de esplendor con la salida de siete hermandades que recorren las calles de la ciudad en una jornada que combina tradición, devoción y ambiente festivo concentrado todo ello en el entorno de la Mezquita-Catedral, recorrido de la Carrera Oficial que ya ha visitado La Borriquita a primera hora.

En Huelva, las distintas localidades se han engalanado para disfrutar de esta semana, siendo la Hermandad de La Cena la encargada de abrirla en la capital desde el barrio de El Polvorín; poco después desde San Pedro, en el centro, las pequeñas hebreas con sus palmas y multitud de niños vestidos de penitentes han tomado las calles para acompañar a La Borriquita, el segundo desfile de un Domingo de Ramos que completan Los Mutilados y La Redención.

En Jaén, cuatro desfiles procesionales han abierto la Semana Santa con La Borriquilla, que cumple ochenta años, como protagonista desde la iglesia de Belén y San Roque, precedida de la tradicional 'llamá'. Le han seguido la de la Santa Cena; la Piedad y Estrella y la Oración en el Huerto.

El cortejo procesional de La Borriquita ha abierto también el Domingo de Ramos en Almería, donde además han procesionado las hermandades de la Estrella, los Ángeles y la Santa Cena. EFE

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