La oposición plantea este viernes su alternativa al Madrid de Ayuso tras sus críticas a los anuncios de la presidenta

La oposición tomará la palabra este viernes en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid para plantear su alternativa al Madrid perfilado por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y su batería de más de 40 propuestas anunciadas este jueves. A las 10 horas de este viernes el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, reanudará la sesión que se suspendía este jueves, como marca el Reglamento de la Cámara, tras la intervención de Ayuso, que duró cerca de dos horas. La mandataria autonómica empezó su discurso a las 12 horas con duras críticas al Gobierno central, y en concreto al presidente, Pedro Sánchez, así como a la izquierda madrileña y el independentismo. "Quiero decir a las izquierdas de toda España y de la Comunidad de Madrid que antes se romperá la Cataluña independentista, de que las izquierdas rompan España y rompan Madrid. Antes se hundirán los independentistas que la Comunidad de Madrid", manifestó la dirigente regional. Posteriormente, desgranó sus anuncios divididos por consejerías entre los que destacan bajadas fiscales, la jornada partida para los nuevos centros educativos, el pago con tarjeta en autobuses interurbanos, la creación del primer centro de atención para hombres víctimas de violencia sexual, ayudas a la dependencia o beneficios para las familias numerosas. Además, en su intervención, sacó pecho de su Gobierno y respaldó a sus consejeros, 'caras nuevas' que hace ya más de un año se pusieron al frente de las nueve consejerías. "A diferencia de la parálisis del Gobierno de la Nación, la Comunidad de Madrid cuenta con un Ejecutivo fuerte, sólido, unido, con imaginación y, como decimos en el Partido Popular de Madrid, con ganas", defendió. Este viernes será el turno de la réplica de Más Madrid, PSOE y Vox --que intervendrán en ese orden, de mayor a menor representación-- y la intervención del PP, que será el último en tomar la palabra al ser el partido que sostiene al Gobierno autonómico. CRÍTICAS A LA INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA Nada más terminar su discurso desde la oposición ya criticaban y mostraban reticencias ante los anuncios de la presidenta, acusándola de mentir --en el caso de Más Madrid-- o poniendo en duda que lo prometido finalmente se ejecutase. Ponían el acento en los compromisos repetidos a lo largo de los años y Vox sugería que no habría fondos suficientes para poder sufragar las medidas. Precisamente este último punto será uno de los ejes de la intervención de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, quien ha indicado a lo largo de la semana que pedirá a Ayuso de nuevo que aplique una reducción del "gasto público ineficaz". También pondrá el acento en la situación migratoria, los menores extranjeros no acompañados y la educación. Monasterio reivindicaba este jueves que una de las medidas de Ayuso --la jornada partida en los nuevos colegios públicos-- era una reivindicación de Vox que "ha costado mucho" que el PP escuchase. Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan Lobato, adelantaba ya en la primera sesión una de las propuestas que le hará a la jefa del Ejecutivo autonómico: un aumento del sueldo de los profesores en 300 euros para Primaria e Infantil y 350 para Secundaria. El socialista adelantaba que aprovecharía su intervención tanto para analizar el papel de Madrid en España y su relación con el Ejecutivo central así como qué hace el Gobierno regional por los ciudadanos madrileños. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, acusó directamente a Ayuso de mentir en su intervención en áreas como la educación o la salud mental y de hacer un "refrito del año pasado" en su investidura. Reprochó a la mandataria autonómica medidas como las rebajas fiscales para viviendas, que ve ineficaces, y por no haber planteado iniciativas para atajar las consecuencias del cambio climático. Esos serán dos de sus ejes fundamentales: la "emergencia habitacional" y la "crisis climática". AYUSO CIERRA EL DEBATE Ante las intervenciones de la oposición Ayuso cuenta con la oportunidad de contestar a cada grupo de forma individual, por un tiempo de 45 minutos, o de forma global, por un tiempo de 90 minutos. Posteriormente, las distintas formaciones tendrán un turno de réplica de quince minutos cada uno. La intervención de la jefa del Ejecutivo madrileño cerrará el debate. Dispondrá de quince minutos si interviene en dúplicas individualizadas o de treinta minutos si toma la palabra de forma global. Terminado el debate, se abrirá un plazo máximo de sesenta minutos durante el cual los grupos parlamentarios podrán presentar ante la Mesa hasta cinco propuestas de resolución escuetas, formalizadas sin exposición de motivos o introducción. Las admitidas a trámite podrán ser defendidas por los grupos parlamentarios durante un tiempo máximo de diez minutos. Serán sometidas a votación según el orden que resulte de la importancia numérica en la Asamblea de los grupos que las hubieran presentado, de mayor a menor.

