La campeona de Europa contrarreloj juvenil Paula Ostiz, nuevo fichaje del Movistar Team

Madrid, 13 sep (EFE).- La campeona de Europa de la prueba de contrarreloj juvenil Paula Ostiz ha fichado por el equipo español Movistar Team, al que se incorporará en agosto 2025 y con el que tendrá contrato hasta el año 2028, procedente del Cafés Baqué.

"La experiencia con el equipo en la concentración de enero en Jávea fue muy buena. Me trataron muy bien, pude ver cómo era el equipo desde dentro y la actitud de las compañeras me gustó mucho. He mantenido el contacto todo el año con Sebatián (Unzué) y la 'nave', y todo han sido facilidades. Al ser un equipo de casa me siento más arropada", señaló la navarra este viernes en declaraciones difundidas por el equipo.

Con apenas 17 años, ha conseguido un gran palmarés en 2024 que incluye el triunfo en la general del Watersley Challenge, una de las pruebas por etapas más prestigiosas del calendario junior, además de adjudicarse los dos títulos de campeona de España (CRI y línea) el pasado mes de julio en Avilés.EFE

