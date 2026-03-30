El Gotham y el Spirit se estancan en el empate ante Orlando y Denver

Washington, 29 mar (EFE).- El NY/NJ Gotham de Juan Carlos Amorós empató este domingo 0-0 con Orlando Pride, mientras que Washington Spirit firmó el mismo resultado con el debutante Denver Summit.

El campeón de la NWSL Gotham y Spirit, el subcampeón, no han empezado con buen pie la temporada 2026, en la que suman cinco y tres puntos tras cuatro jornadas.

Lideran la clasificación empatadas con 9 puntos, Angel City (con un partido menos), San Diego Wave, Seattle Reign y Portland Thorns.

Las Gotham son novenas, fuera de las ocho plazas que dan acceso a los 'playoff' al final de temporada, mientras que las Spirit, que aún no conocen la victoria en liga en este 2026, ocupan el duodécimo puesto.

La NWSL se ha expandido este 2026 a dieciséis clubes con la entrada del Denver Summit y del Boston Legacy. EFE