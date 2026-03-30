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139-87. Los Raptors meten un parcial de 31-0 a los Magic, el mayor desde que existen datos

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Washington, 29 mar (EFE).- Los Toronto Raptors se impusieron este domingo por 139-87 a los Orlando Magic tras firmar un demoledor parcial de 31-0 entre el primer y el segundo cuarto, el mayor desde que la NBA registra datos de 'play-by-play' (temporada 1997-98).

Fue una auténtica exhibición de los Raptors, que en un momento en el último cuarto llegaron a dominar de 56.

El parcial de récord arrancó en el primer cuarto, cuando los Magic iban 14-20 arriba tras la disputa de 6 minutos y 30 segundos de encuentro.

Al finalizar el primer cuarto, los Raptors ya habían logrado darle la vuelta el resultado con un 38-20, una buena racha que se alargó durante los primeros 2 minutos del segundo cuarto hasta el 45-20 previo a una canasta de Paolo Banchero.

Entre los tiros libres de Jamal Shead que abrieron ese parcial de 31-0 y la canasta de Jakob Poeltl que lo cerró, pasaron 7 minutos y 11 segundos de total pesadilla para Orlando, que no volvió a levantar cabeza.

Se trata del mayor parcial desde que la NBA empezó a registrar datos jugada a jugada hace 29 temporadas, en la 1997-1998.

Ocho jugadores de los Raptors terminaron el encuentro en dobles dígitos liderados por RJ Barrett (24 puntos) y Scottie Barnes (23 puntos), en una noche en la que no jugó Brandon Ingram, su máximo anotador.

Banchero solo metió 9 puntos, con un 3 de 14 en tiros de campo (21,4 %) y un -30 para Orlando con él en la pista.

El partido en Toronto era un duelo clave en el pulso por la quinta y la sexta plaza del Este, las últimas posiciones de 'playoff', en el que ambos equipos están implicados.

Con su triunfo, los Raptors (42-32) consolidan la quina posición, mientras que la derrota prácticamente sentencia a los Magic (39-35) a la zona de 'play-in'. EFE

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