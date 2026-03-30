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Sinner: "Ver este tipo de resultados me hace feliz"

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Miami (EE.UU.), 29 mar (EFE).- El italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, afirmó este domingo después de ganar el Masters 1.000 de Miami que alcanzar este tipo de resultados le hacen muy feliz, aunque se mostró ambicioso en seguir mejorando a nivel individual.

"Hemos tenido días de entrenamiento muy, muy intensos, y ver este tipo de resultados me hace feliz; me alegra aún más el nivel que estamos intentando alcanzar y el tipo de jugador que aspiramos a formar", dijo el transalpino dirigiéndose a su equipo durante la entrega de premios.

Además, felicitó a su rival en la final, el checo Jiri Lehecka, número 22 del mundo, por su nivel, especialmente tras haber lidiado con varias lesiones.

"Jiri, es increíble verte de vuelta jugando a este nivel. Sigue así, tú y tu equipo", expresó Sinner, quien se convirtió hoy en el octavo tenista masculino, y en el primero desde Roger Federer en 2017, en lograr el 'Sunshine Double', que consiste en ganar Indian Wells y Miami de forma consecutiva.

Sinner ganó a Lehecka por 6-4 y 6-4 en una hora y 33 minutos de partido, en una final que comenzó con una hora y media de retraso y se mantuvo interrumpida otra hora y media por la lluvia.

"Ha sido un torneo muy desafiante, con mucha lluvia, pero a quienes se encargaron de secar la pista, los recogepelotas, gracias por cuidar de nosotros", agradeció el tenista. EFE

(foto)

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