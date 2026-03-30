Atlético Nacional le gana al Pasto el partido por el liderato de la liga colombiana

Bogotá, 29 mar (EFE).- Atlético Nacional derrotó por 1-2 a Deportivo Pasto en el partido de la decimocuarta jornada en la que se definía el liderato de la Liga colombiana, pues ambos equipos llegaron al encuentro con 27 puntos y compartiendo el primer lugar.

En un juego muy parejo disputado en el estadio Libertad de Pasto, los Verdolagas, dirigidos por Diego Arias, abrieron el marcador al 22 en un contragolpe letal en el que el extremo venezolano Eduard Bello habilitó al goleador Alfredo Morelos, que en el mano a mano venció al portero español Iago Herrerín.

Sin embargo, la alegría de los visitantes duró sólo cinco minutos porque el atacante Andrey Estupiñán recibió en la mitad de la cancha, condujo y sacó un zurdazo desde el borde del área que fue imposible de atajar para Harlen 'Chipi Chipi' Castillo.

En el segundo tiempo, con el partido enredado, el Atlético Nacional retomó la ventaja cuando el joven Juan Manuel Rengifo recibió un pase de Edwin Cardona afuera del área, se acomodó y sacó un fortísimo remate que celebró a rabiar al 78.

En un partido jugado en las áreas, el Junior se llevó una victoria valiosa por 0 a 1 de su visita al Internacional de Bogotá, que no levanta cabeza y ya acumula seis partidos sin ganar.

Los capitalinos fueron superiores a su rival, bajo el liderazgo del atacante uruguayo Fabricio Sanguinetti y del centrocampista Larry Vásquez, pero no lograron concretar sus oportunidades, en buena medida, por las atajadas del portero visitante, el también uruguayo Mauro Silveira.

La única anotación del partido llegó en una buena jugada por la izquierda del lateral Yeison Suárez, que mandó un centro que cabeceó, con fortaleza, el veterano Luis Fernando Muriel al 76.

Con este resultado, el Junior es tercero con 25 puntos, mientras que el Internacional sigue en caída libre y ya es séptimo con 21 unidades.

El Deportivo Cali respiró profundo y consiguió tres puntos en casa al vencer 1-0 al Deportivo Pereira. Los dirigidos por el venezolano Rafael Dudamel son décimos con 19 puntos y se metieron con este triunfo en la lucha por conseguir un cupo entre los ocho que clasifican a los cuadrangulares semifinales.

El tanto de la victoria fue obra del veterano delantero Avilés Hurtado, de penalti, al minuto 39.

Deportivo Pereira, que no ha ganado este semestre y es último con 6 puntos, desperdició un penalti al 66, en un cobro lanzado por el atacante Jhon Largacha que atajó el portero Alejandro Rodríguez, quien reemplaza al veterano Pedro Gallese que está con la selección de Perú.

En otros partidos de la jornada, Águilas Doradas se impuso por 1-0 a Alianza, Independiente Santa Fe ganó por 1-2 al Atlético Bucaramanga, Cúcuta Deportivo derrotó por 1-0 a Boyacá Chicó y Deportes Tolima venció por 3-1 a Jaguares.

La jornada continúa esta noche con el encuentro Llaneros-Once Caldas y culmina el lunes con los partidos Independiente Medellín-América de Cali y Millonarios-Fortaleza. EFE