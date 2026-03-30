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Racing arrebata a Peñarol la cima del Torneo Apertura en Uruguay

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Montevideo, 29 mar (EFE).- Racing venció este domingo por 1-2 a Peñarol en un encuentro enmarcado en la novena jornada del Torneo Apertura uruguayo y le arrebató la cima.

En el estadio Campeón del Siglo, el equipo dirigido por el argentino Cristian Chambian dominó a su rival y se impuso con anotaciones de Yury Michel Oyarzo a los 42 minutos y de Álex Vázquez a los 47 de tiempo corrido.

Peñarol descontó por intermedio del capitán Maximiliano Olivera cuando se jugaba el tiempo añadido, pero tras ese gol no pudo aproximarse nuevamente con peligro a la portería defendida por Federico Varese y de esa forma sumó su segunda derrota del certamen.

Con su victoria, Racing llegó a 20 unidades y es el único líder del Torneo Apertura, mientras que el Aurinegro quedó segundo con 19 unidades.

Este encuentro fue el único disputado este domingo, luego de que se suspendieran los partidos Progreso-Liverpool, Juventud-Boston River y Defensor Sporting-Albion.

Los tres juegos fueron postergados por las fuertes lluvias que cayeron en el sur de Uruguay.

La novena fecha del Torneo Apertura comenzó este sábado con la goleada por 3-0 de Montevideo Wanderers sobre Cerro gracias a las anotaciones de Mateo Levato, Jonathan Urretaviscaya y Nicolás Olivera.

Mientras tanto, Nacional derrotó por 2-3 a Montevideo City Torque con dos tantos de Maximiliano Gómez y uno de Gonzalo Carneiro. Salomón Rodríguez marcó en dos oportunidades para los Ciudadanos.

Con su victoria, el Tricolor llegó a 16 puntos y se trepó al tercer lugar de la tabla de posiciones.

Este lunes se jugarán los partidos Cerro Largo-Danubio y Central Español-Deportivo Maldonado -previstos desde un comienzo para ese día- y también el postergado Juventud-Boston River. EFE

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