Ayuso denuncia "una campaña" en contra a la alcaldesa de Alcalá por "destapar sospechas" sobre los migrantes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que se haya montado una campaña "tremenda" contra la presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) contra la alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet, por destapar "simplemente sospechas" en su Ayuntamiento en relación a los migrantes que se ubican en el centro de acogida de migrantes del municipio. Ayuso ha defendido a la regidora alcalaína durante el Debate del Estado de la Región, que se celebra este viernes en la Asamblea, después de que el portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, haya sostenido que en Alcalá se utilizaron "bulos" y se distribuyo "información policial". "Ya sabemos cómo está la Alcaldía, está imputada precisamente por haber utilizado para expandir bulos en contra de la población migrante", ha lanzado el socialista refiriéndose a la citación judicial de Piquet por la supuesta filtración de unas denuncias que se vincularon a migrantes. Ayuso ha defendido que el trabajo de la alcaldesa es "defender el bienestar y los servicios públicos que pagan los alcalaínos todos los años, para que haya un municipio tranquilo y para que las cosas vayan bien". "Y si ella pide explicaciones de quiénes son, de qué personas están llegando a estos campamentos a los que después abandonan ya somos racistas, ya somos xenófobos. Pero no lo son ni sus socios de Junts ni su alcalde de Fuenlabrada (Javier Ayala)", ha remarcado. La jefa del Ejecutivo madrileño ha criticado que el PSOE dé "lecciones de inmigración" cuando el único ayuntamiento que ha puesto "verdaderos problemas a priori para que le llegue un solo menor es Fuenlabrada". Así se ha referido Ayuso a la polémica sobre la apertura en La Cantueña de un centro para ubicar menores extranjeros no acompañados, a la que se ha opuesto el alcalde, "Nos lo ha intentado tirar por los tribunales, ha intentado desprestigiar este centro sin ni preocuparse en saber lo que queremos hacer por la formación profesional y la integración de menores", ha señalado. Ayuso ha defendido que en materia de inmigración su discurso es "más claro" y "más nítido no puede ser" y es que en Madrid "caben todos los acentos" y en la región se es "madrileño desde el primer día". Así, ha remarcado que en Madrid se va "a trabajar y a prosperar" pero rechazan "un descontrol inhumano de la inmigración".

