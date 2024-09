El PP llevará a País Vasco, Cataluña, Navarra y Asturias su propuesta de una EBAU común para intentar sumar a esas CCAA

El PP llevará a los Parlamentos de País Vasco, Cataluña, Navarra y Asturias su propuesta de una EBAU común para 2025 con el objetivo de instar a esos Gobiernos autonómicos a sumarse a esta iniciativa acordada por las comunidades en las que gobierna el Partido Popular, según han avanzado fuentes de la formación a Europa Press. Así, este viernes la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, viajará a Vitoria para presentar junto al presidente del PP vasco, Javier de Andrés, la propuesta del PP en la que se insta al Gobierno vasco que lidera Imanol Pradales a que "trabaje en la implantación de una prueba única de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad en todo el territorio español". Según el PP, en este momento la EBAU presenta "diferencias significativas" en su estructura y contenidos entre las distintas comunidades autónomas, algo que "genera desigualdades en el acceso a la universidad". "Esta disparidad afecta negativamente a los estudiantes y a la equidad del sistema educativo, ya que existen 17 caminos distintos para acceder al mismo sistema universitario español, dependiendo del lugar residencial del estudiante", advierten los 'populares', que creen que la implementación de una EBAU única "no solo es una cuestión de justicia y equidad sino también de eficiencia y coherencia en el sistema educativo". BUSCAR QUE SE SUMEN LAS CCAA EN LAS QUE NO GOBIERNA EL PP Ester Muñoz busca con esta gira por las CCAA en las que no gobierna el PP intentar convencer a esos gobiernos para que se sumen a la EBAU común del PP, apostando también por la "mano tendida", han añadido fuentes de la formación. De hecho, en julio ya llevó esa propuesta a Castilla-La Mancha, donde ya se debatió y fue rechazada. "No entendemos por qué se vota en contra de dar igualdad de oportunidades, de dar equidad a todos los niños y a todos los adolescentes de España", se quejó Muñoz recientemente, para insistir que buscan que las cinco CCAA en las que no gobierna el PP se adhieran a la propuesta del PP. Según el acuerdo que Feijóo y las CCAA del PP sellaron en Salamanca el pasado mes de julio, su EBAU común se implantará en 2025 y los estudiantes tendrán acceso a unas pruebas con mismos contenidos evaluables, mismos criterios de corrección o mismo tipo de ejercicios y número de preguntas en todas las asignaturas comunes. También tendrán los mismos criterios de puntuación por faltas de ortografía, el mismo calendario para la realización de las pruebas y para la publicación de las notas o el mismo número de opciones entre las que elegir tanto para cada examen como par las preguntas concretas de cada prueba (impidiendo, por ejemplo, que algunos estudiantes tengan 4 opciones de temática a elegir y otros, solo 3).

Compartir nota: Guardar Nuevo