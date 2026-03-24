La Audiencia de Jaén juzga este martes a un hombre acusado de agredir sexualmente de tres hermanas menores

De acuerdo con la información consignada por el Ministerio Fiscal y reportada por la Audiencia de Jaén, el acusado quedó en prisión provisional sin fianza desde febrero de 2024 tras la difusión de una imagen donde aparecía con una de las menores implicadas. Las autoridades judiciales adoptaron esta medida después de que se presentara la denuncia sobre los hechos que involucran presuntos abusos continuados en contra de tres hermanas, todas hijas de un amigo del procesado.

El medio detalló que la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén se pronunciará sobre el caso durante una audiencia prevista para este martes. El Ministerio Público solicita una pena total de veinte años de reclusión para el hombre, quien actualmente tiene sesenta años de edad. Según la calificación provisional del fiscal, las agresiones ocurrieron de manera frecuente entre los años 2022 y febrero de 2024. El acusado habría actuado aprovechando la relación de amistad con el padre de las víctimas y, de acuerdo con el escrito de acusación, realizó actos de carácter sexual con las tres menores, quienes tenían entre catorce y quince años al inicio de los hechos enumerados en la denuncia.

Según informó la Fiscalía, la acusación califica los hechos como tres delitos continuados de agresión sexual, uno de ellos agravado por la existencia de penetración. Por esas razones, además de los veinte años de cárcel que se solicitan, el Ministerio Público pide que el acusado reciba una prohibición de dieciocho años para comunicarse o acercarse a las víctimas, así como catorce años bajo libertad vigilada tras cumplir la condena. También solicita la inhabilitación especial para cualquier actividad profesional u oficio, retribuido o no, que implique contacto directo y habitual con menores. Esta inhabilitación tendría efecto por un plazo superior en cinco años a la duración de la pena de prisión.

Respecto a la responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal, citado por la Audiencia de Jaén, reclamó que el acusado indemnice a las víctimas por los perjuicios morales y daños psicológicos. Las tres hermanas habrían experimentado ansiedad social, síntomas de depresión, quejas físicas y signos de trauma postraumático. El fiscal solicita que el acusado pague sesenta mil euros a una de las menores y tres mil euros a cada una de las otras dos niñas.

El caso, cuyas actuaciones las inició el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de La Carolina (Jaén), permanece en el foco de atención judicial del municipio, pendiente ahora del desarrollo del juicio oral y el dictado de la eventual sentencia sobre el procesado.