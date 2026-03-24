Espana agencias

A juicio por maltratar y violar a su hija menor durante ocho años en Mallorca

La Audiencia Provincial inicia el proceso contra un individuo señalado por convertir su hogar en un entorno de miedo, enfrentando acusaciones por agravios físicos y agresiones reiteradas a una menor que derivaron en graves secuelas psicológicas según la Fiscalía

Guardar

Según el informe del Ministerio Fiscal, la menor afectada desarrolló trastorno de estrés postraumático y requirió un tratamiento psicológico continuado con intervenciones especializadas a lo largo de varios años tras lo sucedido. Este impacto psicológico se encuentra vinculado, según la acusación pública, a los hechos ocurridos en el domicilio familiar en Mallorca entre los años 2014 y 2022, periodo en el que, según la Fiscalía, se produjeron agresiones físicas y sexuales de carácter reiterado contra la menor por parte del procesado.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares inició el juicio este martes a las 10:00 horas contra un hombre señalado como responsable de maltratar y agredir sexualmente a su hija menor de edad de manera continuada durante al menos ocho años, de acuerdo con la información publicada por el medio. El fiscal reclama para el acusado una condena a 20 años de prisión, además de la imposición de una indemnización de 40.000 euros en concepto de daños y perjuicios morales ocasionados a la víctima, tal como consignó la fuente original.

Según expuso la Fiscalía en su escrito de acusación, el procesado habría instaurado un ambiente "de terror" dentro del núcleo familiar, lo que afectó de manera directa la convivencia y el desarrollo de la menor. Entre los distintos episodios relatados por la acusación, el Ministerio Fiscal detalló que, durante los seis primeros años —comenzando cuando la víctima cursaba cuarto de primaria y extendiéndose hasta poco antes del aislamiento general por la pandemia del coronavirus— el acusado agredió de manera reiterada a la menor dentro de la vivienda habitual. Se expusieron casos concretos, como cuando el procesado obligaba a su hija a sentarse de cuclillas y la golpeaba con una caña de bambú cuando esta no quería estudiar. Además, la Fiscalía señala otros episodios en los que presuntamente empujaba a la menor hasta estrellarla contra la pared, según lo informado por el medio.

El escrito del Ministerio Fiscal abarca también hechos de carácter sexual continuado entre 2016 y 2022. La acusación sostiene, según publicó la fuente original, que durante estos seis años el acusado sometió a la víctima a reiterados episodios de violencia sexual cuando la menor tenía entre diez y dieciséis años. La Fiscalía sostiene que, ante cualquier resistencia por parte de la menor, el procesado empleaba violencia física para someterla.

El relato del fiscal apunta, además, a las consecuencias directas que este entorno de abuso tuvo sobre la menor. El diagnóstico de estrés postraumático y la necesidad de intervenciones terapéuticas prolongadas constituyen, de acuerdo con la acusación, pruebas del impacto que la situación habría tenido en la salud psicológica de la víctima, según detalló el medio.

La solicitud de condena incluye la petición expresa de una indemnización económica de 40.000 euros, que busca reparar los daños ocasionados tanto por las agresiones físicas como por los delitos de abuso sexual continuado que la Fiscalía atribuye al procesado. Los cargos concretos para los que se pide condena se desglosan en tres delitos de malos tratos en el ámbito familiar, más uno continuado de agresión sexual, según consignó el medio de comunicación en sus reportes sobre el caso.

Durante la fase de juicio oral, se prevé la exposición de las pruebas recogidas en la instrucción, entre ellas los informes periciales sobre el daño psicológico y el testimonio de la víctima, así como la valoración de los hechos específicos ocurridos en el domicilio familiar. La defensa, por su parte, podrá presentar sus argumentos en relación a los hechos y la tipificación penal propuesta por el Ministerio Fiscal, según consignó el medio.

Este proceso penal se enmarca dentro de los mecanismos de protección jurídica apoyados en informes técnicos y periciales para valorar la situación de la víctima y el alcance de los efectos sufridos durante varios años de supuestos malos tratos y agresiones sexuales, tal como detalló la fuente original. La Audiencia Provincial será responsable de resolver sobre la culpabilidad del acusado y sobre las sanciones que correspondan en función de la evidencia que se presente durante las sesiones programadas de la vista oral en Palma.

Temas Relacionados

Violencia sexualAudiencia Provincial de BalearesMallorcaFiscalíaSección SegundaProcesadoMenoresDelitosIndemnizaciónEstrés postraumáticoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Blanca Martín y Sánchez Cotrina unen fuerzas para un proyecto "cohesionado" y con "pluralidad" para el PSOE extremeño

Blanca Martín y Sánchez Cotrina

La Audiencia de Jaén juzga este martes a un hombre acusado de agredir sexualmente de tres hermanas menores

El Ministerio Público exige veinte años tras las rejas para el procesado de 60 años, quien presuntamente cometió abusos de manera continua contra tres niñas, hijas de un amigo, durante dos años en Jaén

La Audiencia de Jaén juzga

El PSOE reivindica a Montero como la "mejor candidata" para "el cambio" en Andalucía

María Jesús Montero recibe un respaldo unánime de figuras clave del partido socialista ante su inminente candidatura, mientras referentes del Ejecutivo destacan su trayectoria en políticas sociales y su capacidad para liderar una nueva etapa en la región

El PSOE reivindica a Montero

Feijóo alaba el "modelo de éxito" de Moreno y afirma que las elecciones son una "oportunidad de reforzarlo"

Alberto Núñez Feijóo destaca la gestión en la región y subraya que la cita en mayo permitirá consolidar avances, mientras el Partido Popular busca retener la mayoría en medio del debate por el relevo de la ministra María Jesús Montero

Feijóo alaba el "modelo de

El TEDH mantiene que el Supremo no vulneró derechos políticos de Junqueras, Turull y Sànchez con su prisión provisional

El Tribunal de Estrasburgo rechaza reconsiderar la decisión que avaló la actuación del Supremo y declara firme el fallo, respaldando que la prisión provisional de los líderes independentistas cumplió con la legalidad y no supuso arbitrariedad بحسب

El TEDH mantiene que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza que investiga el

La jueza que investiga el accidente de la pasarela de Santander señala al Gobierno Central como “único responsable de garantizar el mantenimiento”

Juanma Moreno precipita las elecciones andaluzas con todo a favor: sorpresa en el Gobierno y más problemas para Vox

La misión de la batería Patriot española: protege a Turquía de los drones y misiles iraníes desde que comenzó el conflicto de Oriente Medio

Junts propone una ley para que el DNI se renueve automáticamente: cómo funcionaría y excepciones

Un aspirante a policía nacional con daltonismo “muy leve” consigue ser readmitido en el proceso tras no quedar acreditado que le limite en sus funciones

ECONOMÍA

Las hipotecas registran su mejor

Las hipotecas registran su mejor enero en 15 años mientras las operaciones de compra de vivienda caen un 5%

Virginia López, abogada: “Este es el error que cometen el 90% de los trabajadores al pedir la conciliación familiar”

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si te deben tres nóminas puedes irte con indemnización y paro”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España, el país de Europa que vive más en pisos que en casas: “La gente da más valor a la terraza de la placita de toda la vida que al patio de su jardín”

DEPORTES

Paula Badosa comparte sus sentimientos

Paula Badosa comparte sus sentimientos sobre su actual situación en el tenis: “Sé que estoy lejos de mi mejor versión, pero también sé que sigue dentro de mí”

“No puedo más”: Alcaraz explota en Miami tras caer ante un Korda disfrazado de “Federer” y distintas voces del circuito sugieren un descanso

Alexandra Eala confiesa lo que le hizo a Rafa Nadal durante el Masters 1000 de Miami la pasada temporada: “Me envió un mensaje y lo dejé en visto durante 4 días”

Griezmann aprovecha el parón de selecciones para cerrar el próximo paso de su carrera: viaja a Estados Unidos y ultima el contrato con su nuevo club

Marcos Llorente se pronuncia sobre la acción con Carvajal durante el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “Me vino un tren por delante”