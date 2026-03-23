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El PSOE reivindica a Montero como la "mejor candidata" para "el cambio" en Andalucía

María Jesús Montero recibe un respaldo unánime de figuras clave del partido socialista ante su inminente candidatura, mientras referentes del Ejecutivo destacan su trayectoria en políticas sociales y su capacidad para liderar una nueva etapa en la región

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María Jesús Montero confirmó su decisión de abandonar sus funciones como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda en los próximos días con el objetivo de dedicarse plenamente a la campaña electoral andaluza, según reportó el medio citado. La dirigente socialista, al ser consultada en 'Cadena Ser' tras el anuncio de convocatoria electoral, explicó que esta medida le permitirá centrarse en su candidatura, aunque evitó precisar una fecha exacta para su renuncia.

De acuerdo con la información divulgada por el medio, el Partido Socialista (PSOE) ha manifestado un respaldo amplio y explícito hacia Montero como principal figura para liderar el proyecto en Andalucía en las próximas elecciones autonómicas, fijadas para el domingo 17 de mayo. Diversos ministros y dirigentes del partido han resaltado su papel en la defensa de políticas sociales y servicios públicos, sector en el que cuenta con una amplia trayectoria.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, publicitó en la red social 'X' que “no hay mejor candidata para defender la sanidad y los servicios públicos de Andalucía”, resaltando la implicación de Montero en la mejora del Estado del Bienestar desde antes de 2018. Bolaños señaló la fecha de las elecciones como el comienzo de un nuevo ciclo político en la comunidad autónoma.

Ana Redondo, ministra de Igualdad, reafirmó a través de declaraciones recogidas en el Club Siglo XXI, la confianza en Montero señalando su paso de siete años por el Gobierno de España, periodo en el que ejerció como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Según publicó el medio, Redondo consideró que Montero integrará “un excelente equipo y un programa electoral atractivo” para la cita electoral. Añadió la esperanza de que el resultado sea favorable y se concrete el acceso del PSOE al Gobierno andaluz.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, también se sumó al apoyo a Montero en 'X' subrayando la existencia de una fecha y un proyecto, y asegurando la posibilidad de una futura presidenta “que ponga el bienestar de las y los andaluces en el centro”. Torró envió un mensaje de ánimo a Montero afirmando: “Andalucía se va a levantar de tu mano” y expresó la voluntad de afrontar la campaña con máxima determinación.

Mientras tanto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), hizo pública este lunes la convocatoria de los comicios, que se realizan casi cuatro años después de las anteriores elecciones, celebradas el 19 de junio de 2022. Según consignó el medio, Moreno defendió que la fecha seleccionada permitirá la mayor participación posible, argumentando que la cita con las urnas ofrecerá a la región estabilidad y capacidad institucional en un contexto económico que demanda previsión y solidez política.

En respuesta al anuncio de Moreno, Montero atribuyó la decisión a dos factores: la situación crítica de la sanidad pública en Andalucía y la reacción ante un posible crecimiento del PSOE. Según detalló el medio, Montero declaró que la convocatoria responde tanto a la crisis sanitaria “que se lo lleva por delante” como al temor del presidente andaluz por la evolución favorable de los socialistas tras los últimos resultados electorales en Castilla y León.

De esta forma, la escena política andaluza entra en una nueva etapa con la candidatura de María Jesús Montero, quien pasará a enfocar sus esfuerzos en la campaña tras formalizar su renuncia al Gobierno central, en un proceso que, según citó el medio, aún no tiene fecha definitiva pero que marca el inicio de la carrera electoral para el 17 de mayo.

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