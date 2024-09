El PSOE y sus socios rechazan la reforma del PP para que los independentistas no presenten listas distintas en europeas

El PSOE y sus socios han avanzado este martes en el Pleno del Congreso su rechazo a la toma en consideración de la reforma de la Ley Electoral propuesta por el PP para impedir que los partidos nacionalistas e independentistas de la misma coalición puedan presentar papeletas distintas en elecciones europeas en función de la comunidad autónoma. Vox ha sido el único que ha adelantado su apoyo su tramitación aunque con "escepticismo". La encargada de defender la iniciativa ha sido la diputada 'popular' Miriam Guardiola, quien ha aprovechado su intervención para censurar que el presidente Pedro Sánchez este convirtiendo España en una "dictadura", entre otras cosas por haberle faltado el respeto a las Cortes --en referencia a las palabras de Sánchez afirmando que gobernaría con o sin poder legislativo--. Al hilo de esta cuestión, Guardiola ha cargado también contra el PSOE por el "fraude electoral" que llevaron a cabo, según ha dicho, en las elecciones europeas con la "candidatura fake" de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. "Engañaron a los votantes y les dejaron tirados, la señora Rivera ni siquiera ha recogido el acta de eurodiputada en Bruselas", ha sentenciado y ha enmarcado la reforma propuesta como una medida de "regeneración" para que los partidos "no engañen a los votantes". EL PSOE VE UN PP SIN PROPUESTAS Sin embargo, los partidos del bloque de investidura han coincido en tildar de "ridícula" la propuesta de los 'populares'. En concreto, el diputado del PSOE Artemi Rallo ha cargado contra el PP por "no tener propuestas ni proyecto político para España" y ha justificado así que desde la bancada 'popular' abran el nuevo periodo de sesiones con una reforma "para dentro de cinco años". En ese sentido ha señalado que si al PP "tanto le incomoda" que las papeletas en algunas comunidades autónomas solo incluyan un candidato "tienen un serio problema". "Luego se extrañan de la soledad que les envuelve en este Parlamento", ha ironizado. Desde Sumar, el diputado Txema Guijarro ha censurado que desde el PP traten de "perjudicar electoralmente" a los partidos de ámbito no estatal con las únicas elecciones "más proporcionales" gracias al sistema de circunscripción única. Y a pesar de que Guijarro reconoce las "importantes carencias y excesos" de la LOREG, considera que el PP lo que ha pretendido con esta iniciativa es dar lecciones de democracia pero cuando lleva disfrutando sistemáticamente una "inmerecida" sobrerepresentación. EL VOTANTE "NO ES TONTO" En nombre del PNV ha tomado la palabra el diputado Mikel Legarda, quien ha reprochado al PP que hable de falta de transparencia y reivindique una "falsa protección del elector". "Las candidaturas completas se publican con veintitantos días de antelación", ha recordado y por tanto el elector tiene la posibilidad de conocer "sobradamente y con suficiente antelación" a quien otorga su voto. Esta postura también la ha respaldado el diputado de ERC Francesc Marc Vidal al calificar de "fantasma" la propuesta del PP que, a su juicio, lo único que busca es "dar miedo" e intentar "borrar del mapa" algunos partidos. "El ciudadano no es tonto, el ciudadano sabe lo que vota", ha advertido. De su parte, el diputado del BNG, Nestor Rego, ha acusado al PP de ser "alérgico" a la democracia y se ha mostrado sorprendido porque sea la bancada 'popular' la que hable de fraude electoral cuando ellos "se ríen a diario de las normas electorales". "Lo que realmente les molesta es que las fuerzas como el BNG obtengan representación en el Parlamento Europeo", ha asegurado. Por último, el diputado de Junts Josep Pàges, que ha reprochado a los de Alberto Núñez Feijóo que presenten propuestas que "no interesan a nadie", ha utilizado su intervención para reclamar una circunscripción europea para Cataluña y para reclamar la derogación del artículo 6.2 de la LOREG, que a su juicio es "un arma de destrucción masiva de la presunción de inocencia y de los derechos políticos en manos de los jueces". VOX LO APOYA CON ESCEPTICISMO El único partido que se ha mostrado favorable a la iniciativa impulsada por el PP ha sido Vox, ya que según ha expresado el diputado Carlos Flores es un "fraude" para los electores votar por unas siglas que "en unos lugares ostentan y en otros esconden". "¿Tanta vergüenza les dan los pactos que suscriben como para tener que esconderlos ante los propios electores?", ha cuestionado. Aún así, Flores ha sostenido que desde su formación no tienen "nada en contra" de los partidos pequeños y el apoyo de su partido a la reforma del PP está "lastrado por el escepticismo".

