Óscar López afirma que tiene muchas ganas de hablar y "habrá para todos, también para la oposición"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha dicho en el acto de toma de posesión de su cargo que tras seis años como jefe de Gabinete del presidente del Gobierno tiene muchas ganas de hablar y que "habrá para todos, también para la oposición", sobre todo para "contrarrestar" algunas de "las tonterías que hay que escuchar" en un momento "tan bueno para el país". "Llevo seis años casi sin hablar en público. Los periodistas saben e intuyen las ganas que tengo y las ganas que traigo, porque llevo seis años callado. Por lo tanto habrá para todos, también para la oposición", ha reconocido López en el acto de traspaso de carteras con el ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, que le ha cedido el testigo del Departamento de Transformación Digital y de la Función Pública. El nuevo ministro también ha hecho un llamamiento para "contrarrestar" algunas de "las tonterías que hay que escuchar" --en alusión a las críticas de la oposición-- sobre el Gobierno y sobre el rumbo del país, "sobre todo" porque España está "en un momento muy bueno". Fuentes del Ministerio para la Transformación Digital han añadido tras el acto la voluntad del ministro de enfrentar los discursos "de disco rayado" y "cenizos" del PP de Alberto Núñez Feijóo. Además, han atribuido a un cabreo de la derecha por no tener el poder el hecho de que sea "imposible" tener "un debate serio" con los 'populares'. López relevó en 2021 a Iván Redondo como jefe de Gabinete de Pedro Sánchez. Con anterioridad, fue secretario de Organización del PSOE (entre 2012 y 2014) y estuvo con el jefe del Ejecutivo en su primera etapa, antes de volver a la primera línea de Moncloa tras un alejamiento entre ambos. Entre julio de 2018 y hasta el mismo mes de 2021, López fue presidente de Paradores. Escrivá ha agradecido la labor de Óscar López durante estos años como jefe de Gabinete y se ha mostrado "convencido" de que ahora hará un "trabajo fantástico" al frente del Ministerio. "Los retos verdaderamente apasionantes y la agenda transformadora del Gobierno en materia digital y Función Pública quedan en buenas manos", ha asegurado el gobernador del Banco de España. Por parte del Ejecutivo, han asistido al acto la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo. También han acudido al traspaso de carteras los 'primeros espadas' de las principales 'telecos', como los de Telefónica España, Vodafone, MásOrange, Digi, RETOS: OPERADORAS, 'CARTERA DIGITAL BETA' Y FONDOS EUROPEOS El nuevo ministro de Transformación Digital, licenciado en Ciencias Políticas con la doble especialidad de Administración Pública y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, tendrá que hacer frente a múltiples retos, como el despliegue de los fondos europeos, la reordenación del espectro radioeléctrico o el impulso definitivo al Programa Único-Banda Ancha. En cuanto a las operadoras de telecomunicaciones, López se puede enfrentar al impacto en la opinión pública del ERE para 795 personas presentado por MasOrange pese a haberse comprometido previamente a preservar el empleo, lo que ha suscitado las quejas de los sindicatos, que no descartan buscar la mediación del Gobierno. Este ajuste de plantilla, que afecta al 17% de sus empleados, se suma a los recortes llevados a cabo este año por Telefónica (3.421 empleados), Vodafone (898) y Avatel (674), con una afectación total cercana a las 6.000 personas, debido a causas como la caída de márgenes, el incremento de su deuda o las operaciones corporativas. Además, el departamento prevé lanzar la 'app' para verificar la edad y vetar el acceso de menores al porno con la primera versión de 'Cartera Digital Beta', la aplicación móvil que incorporará un sistema de verificación de edad para que los menores no accedan a contenidos para adultos. TRAYECTORIA PROFESIONAL López, con un marcado perfil político y 'mano derecha' hasta ahora de Pedro Sánchez, es un viejo conocido del PSOE, ya que entre 2012 y 2014 fue 'número dos' del partido, tras ocupar la Secretaría de Organización del PSOE. Con anterioridad, en 2008, fue elegido secretario general del PSOE de Castilla y León y en 2011 fue candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. En 2015 fue designado senador en representación de las Cortes de Castilla y León, cargo en el que se mantuvo hasta el año 2018, año en el que ocupó la presidencia de Paradores. Asimismo, López, nacido en Madrid, casado y con dos hijas, fue elegido diputado por el PSOE en 2004 y formó parte del Congreso hasta el año 2011. En esos años fue el ponente de leyes como la de la corporación de RTVE, la transición a la TDT o la Ley general audiovisual.

