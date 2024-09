Feijóo invita a otros presidentes regionales del PP al almuerzo con sus 'barones' para hablar de temas como inmigración

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha invitado este miércoles a otros presidentes regionales del PP a sumarse al almuerzo que mantiene con sus 'barones' territoriales en Madrid para hablar de otros temas como la crisis migratoria, dado el "descontrol migratorio" que, a su entender, están "viviendo en España". La reunión a puerta cerrada en el Palacete de los Duques de Pastrana, que arrancó a las 11.15 horas tras una foto de familia, ha estado centrada en la financiación autonómica y en el llamado cupo catalán tras el acuerdo entre el PSOE y ERC sobre una financiación singular para Cataluña. A este encuentro --que ha arrancado con una foto de familia para visualizar unidad y la fortaleza territorial del PP-- han acudido 10 presidentes autonómicos del PP, los presidentes de Ceuta y Melilla, el vicepresidente de Canarias, y el vicepresidente de Baleares. La presidenta balear, Marga Prohens, no ha podido viajar a Madrid al tener en agenda la reunión del consejo de gobierno y la apertura del curso escolar, según fuentes 'populares'. Después, y tras las comparecencias de Feijóo y sus presidentes autonómicos --sin preguntas de los medios-- ha proseguido la reunión, con un almuerzo de trabajo al que Feijóo ha invitado a sumarse a los presidentes regionales del PP que no gobiernan, como sucede en Castilla-La Mancha, Cataluña o País Vasco. "DESCONTROL MIGRATORIO" El propio Feijóo ha dicho en su comparecencia abierta a los medios que aún no habían hablado de otros asuntos porque no habían podido, pero que lo iban a hacer a "continuación" porque la reunión continuaba. "Por supuesto, les aseguro que vamos a hablar de la situación límite que muchos de nuestros compañeros, presidentas y presidentes de comunidad tienen por el descontrol migratorio que estamos viviendo en España", ha resaltado. Además, Feijóo ha dicho que esta reunión también hablarán de cómo pueden lograr combatir la desigualdad", como ya hicieron la pasada primavera en la reunión celebrada en Córdoba. "Y por supuesto hablaremos de las prioridades que vamos a incorporar en el orden del día a la Conferencia de presidentes, cuando se convoque, que ha sido solicitada por los presidentes autonómicos cumpliendo el reglamento de la propia conferencia", ha manifestado.

