Presidente de La Rioja anuncia un impuesto para las grandes infraestructuras de energía eólica y fotovoltaica

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha anunciado hoy la creación de un impuesto para las grandes infraestructuras de generación de energía eólica y fotovoltaica, excluyendo las instalaciones destinadas al autoconsumo y las de menor potencia, dentro de un "compromiso firme con la defensa del paisaje". Capellán ha intervenido, en el Parlamento de La Rioja, en la primera sesión del Debate sobre el Estado de La Rioja antes de que mañana, en la segunda sesión, intervengan los distintos grupos parlamentarios (PP, PSOE, Vox y Podemos-IU). El jefe del Ejecutivo regional ha empezado con "ilusión" pero, también, "preocupación" por la "amenaza" que puede suponer que Cataluña salga "del régimen común" de financiación de las comunidades autónomas. Ha advertido de que el "proyecto solvente" de La Rioja "se ve amenazado por la incertidumbre generada por el Gobierno de España con la financiación autonómica". De este modo, ha visto que el "mayor riesgo" que afronta La Rioja es la "merma" a sus recursos que puede suponer el "compromiso adquirido por Pedro Sánchez", que ha supuesto "romper la caja común". En este contexto, ha pedido a todos los grupos políticos, "con independencia de su color político, sumar esfuerzos". "La unidad es la fuerza de esta tierra", ha dicho dando a conocer que, al finalizar su intervención, iba a convocarles para firmar un pacto de región. Ha anunciado que ha pedido al Colegio de Economistas un estudio del impacto que tendrá en la economía regional; y ha vuelto a exigir al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que reúna a la Conferencia de Presidentes para abordar este asunto. PRIMER AÑO DE GESTIÓN "Hoy comparezco con la tranquilidad del estudiante aplicado", ha dicho después pasando, ya, a temas regionales de su primer año de gestión. Antes de los anuncios, ha recordado la "reducción de estructura" realizada, pasando de ocho a siete consejerías, fusionando las fundaciones de la Transformación y el Centro del Envase, suprimiendo la Agencia de Cambio Climático y reduciendo altos cargos. Capellán ha hecho referencia, después, al primer presupuesto aprobado por su gobierno, el de 2024, con, ha citado, "récord histórico en sanidad, educación y en servicios sociales". "El ochenta por ciento del aumento del general del presupuesto, 121 millones, se ha destinado al refuerzo de políticas sociales", ha resaltado. El presidente se ha detenido en las reducciones de impuestos aprobadas con el objetivo de favorecer el consumo y la actividad: el IRPF, Sucesiones y Donaciones, hipotecas y deducción por ejercicio físico. "La Rioja ha sido la comunidad autónoma en la que más ha aumentado la confianza empresarial, con un 4,4 por ciento", ha continuado Capellán haciendo referencia, también a los más de 55 millones de euros en ayudas directas para los autónomos. "Nunca se había hecho algo así", ha resaltado. Ha sumado el plan específico para la compra de suelo industrial y el Plan de Fomento del Emprendimiento. AYUDAS A LA COMPRA DE VEHÍCULOS Después, ha anunciado una nueva línea de ayudas directas, por importe de dos millones de euros, destinada a la compra de un vehículo nuevo por parte de particulares y empresas desde el 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre con el objetivo de mejorar las emisiones y ganar en seguridad. Capellán ha relatado cómo, nada más conformarse el actual gobierno, se realizó un estudio de la gestión de fondos europeos que puso de manifiesto que el nivel de ejecución era del diecisiete por ciento. Por ello, se arbitraron una serie de medidas para "relanzar" los proyectos y, en este 2024, se tiene previsto movilizar 130 millones de euros. En materia agraria, Capellán se ha referido a los casi cincuenta millones de euros al sector vitivinícola para "mitigar el desequilibrio de excedentes en la DOC Rioja" y ha sumado las ayudas al champiñón y la seta (3,1 millones) o al cereal de secano (1,8 millones). En materia de protección de animales, ha citado, se inició la legislatura derogando la Ley de Bienestar Animal; y en materia de caza se ha iniciado "un provechoso trabajo conjunto con OPAS, Federación de Caza, rehaleros, ayuntamientos y otros agentes" para el desarrollo de la Ley de Caza. Ha anunciado que "una de las normas más importantes que se va aprobar esta legislatura" es la Ley del Paisaje, que se encuentra en tramitación y, en este sentido, ha recordado las actuaciones realizadas ante la "amenaza" de la línea Tauste-Jundiz. A este respecto, ha informado de que el Gobierno central ha desestimando el recurso administrativo del Gobierno de La Rioja y, por tanto, el Ejecutivo regional irá a los tribunales. En materia ferroviaria, ha confiado en que el Ministerio de Fomento cumplirá el compromiso alcanzado de que en el primer semestre del año 2025 se incrementen las frecuencias desde Logroño a Madrid, con parada en Calahorra, se mejoren los horarios y se acorte el tiempo de desplazamiento. PEQUEÑOS MUNICIPIOS El presidente riojano se ha referido, también, a la lucha contra la despoblación y ha anunciado la puesta en marcha de un plan contra la exclusión financiera en los pequeños municipios. Tendrá una partida específica en los próximos presupuestos para facilitar el acceso a los servicios bancarios a los riojanos que residen en el medio rural. Ha sumado que se ha trasladado a las pequeñas localidades el ahorro generado en la reducción de altos cargos (asignando 630.000 euros más que en la partida de 2023). Ha anunciado, además, una partida para que los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes puedan tramitar expedientes de declaración de ruina de edificios. También, una línea de ayudas para centros de ocio intergeneracional en los pequeños municipios. SANIDAD, VIVIENDA Y EDUCACIÓN El presidente se ha detenido en las listas de espera sanitarias, para señalar la "herencia" recibida por el anterior gobierno, de la socialista Concha Andreu, que dejó la sanidad "al borde del colapso". Ha asegurado que será una "prioridad alcanzar un buen funcionamiento". "No hay soluciones mágicas ni inmediatas, pero sí una voluntad", ha dicho. Ha recordado la puesta en marcha de un Plan de Choque contra las listas de espera junto a un plan temporal de derivaciones dado que el sistema público "no era capaz de asumir las intervenciones pendientes". Capellán no ha olvidado la salud mental, con la incorporación de quince nuevos psicólogos en un programa de enfoque preventivo (diez en los centros de salud de Logroño, Calahorra y Haro y cinco en el ámbito educativo). Ha señalado "avances" en el Grado de Medicina dado que se está "ultimando" el concurso de ideas, que se convocará este año, para la construcción de un edificio cuya previsión es que esté listo a finales de 2027, aunque se trabaja para que los estudios comiencen antes. En vivienda, ha señalado la actualización de un 44 por ciento en el módulo de vpo, como estímulo para los promotores; y ha anunciado una modificación del cupo de viviendas reservadas a jóvenes, para que tengan un acceso "prioritario". En educación, ha avanzado una dotación que "volverá a marcar un máximo" en los presupuestos, superando los 430 millones de euros. También, "la mayor inversión pública realizada" para renovar el material científico de la Universidad de La Rioja y que ésta tendrá un edificio nuevo, con una inversión de doce millones. Además, Capellán ha anunciado que se ha insistido en pedir el préstamo de las Glosas Emilianenses, esta vez basándose en la investigación del profesor Javier García Turza. El presidente del Gobierno, tras ensalzar los beneficios de la práctica deportiva, ha anunciado 12,8 millones de euros para modernizar las infraestructuras.

