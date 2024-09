Pasa a disposición judicial el hombre detenido por matar a su novia en Entrevías (Madrid)

El hombre detenido por la muerte de su novia el pasado lunes en el madrileño barrio de Entrevías ha pasado esta mañana a disposición de los Juzgados de Violencia de Género número 2, ha informado este mediodía el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Tras el minuto de silencio a las puertas del Delegación del Gobierno en Madrid en repulsa por este nuevo crimen machista, Martín ha indicado que la víctima también estuvo en el sistema VioGen por una denuncia por malos tratos recibidos de una pareja anterior hace años. "Y fruto de ello ahora no tenía ahora mismo protección, porque se había decretado que no eran precisas esas medidas de protección en relación con el agresor con el que se habían decretado inicialmente", ha explicado. ACTO DE REPULSA POR EL TERCER ASESINATO MACHISTA EN LA REGIÓN Tras el minuto de silencio celebrado a las 13:30 horas, en el que han participado trabajadores de la Delegación del Gobierno, Martín ha concretado que se trata del tercer asesinato en la Comunidad de Madrid este año, tras el registrado en junio en Soto del Real y en julio en el madrileño distrito de Carabanchel. "La violencia de género, una expresión gravísima de la violencia machista, es una realidad en nuestra sociedad y solo podemos reclamar la máxima contundencia para terminar con ella. No es tiempo de titubeos, no es tiempo de silencio, es tiempo de unidad y de contundencia para que desde las administraciones, pero también desde todos los instrumentos de la sociedad civil, generemos las condiciones precisas para poder proteger de una manera más eficaz a las mujeres", ha indicado. El representante del Gobierno central en Madrid ha mostrado "la más absoluta condena" al agresor, "al asesino que ha causado esta barbarie que supone". "Van ya 34 asesinatos en lo que va de año en el conjunto de España y tres de ellos han sido en Madrid. La realidad de la violencia de género en la Comunidad de Madrid también la podemos ver expresada en las más de 12.000 mujeres que se encuentran en estos momentos dentro del sistema Biogen. 12.000 mujeres, 12.000 vidas que debemos proteger y tantas otras que desconocemos que puedan estar en una situación que requiera de esa protección", ha detallado. Por tanto, Francisco Martín ha hecho un llamamiento "a la unidad, a la firmeza, a la colaboración" de toda la ciudadanía, de todas las instituciones, de todos los agentes de la sociedad para proteger "de una manera mucho más eficaz a las mujeres".

