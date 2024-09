CyL critica que Sánchez hable de "más transporte público y menos Lamborghinis" pero "quiera cerrar paradas" en la región

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, el 'popular' Carlos Fernández Carriedo, ve "incoherente" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abogue por "más transporte público y menos Lamborghinis" pero pretenda "cerrar tramos de transporte público y paradas de autobuses en la región". "Por cierto, en Castilla y León en el año 2023 no se vendió ningún Lamborghini y sin embargo el gobierno está hablando de cerrar tramos de transporte público", ha ironizado Carriedo durante la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, en la que ha señalado que lo que está haciendo el Ejecutivo central es "plantear cómo se tiene que compensar a la región por cerrar tramos de transporte público". De esta forma ha criticado Carriedo la propuesta del Ejecutivo central de compensar económicamente a la Junta por el cierre de algunos de estos tramos de carreteras y transporte público, que "no es la opción deseable". "Esta idea del Gobierno de decir con cuánto hay que compensar por cerrar tramos no tiene sentido porque nosotros no queremos que se cierre ningún tramo en Castilla y León", ha explicado Carriedo, al tiempo que ha recordado que la Junta criticó en su momento que se fueran a cerrar determinados tramos de carreteras. A este respecto, Carriedo ha asegurado que el Gobierno "negó que esto se fuera a producir y ahora parece que lo que está haciendo es decir que cuánto tiene que compensar a la región por cerrar esto". "Nosotros nos oponemos a que se cierren tramos y por tanto no queremos hablar de cuánto nos tiene que compensar por cerrar algo", ha considerado. "¿De qué estamos hablando, de mejorar el transporte público o de cerrarlo?", se ha preguntado el portavoz de la Administración autonómica, "porque un día el gobierno habla de que hay que mejorar el transporte público y otro día lo que quiere es sentarse a negociar qué tramo de transporte público hay que cerrar".

