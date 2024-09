Alcalde de Algeciras lamenta no saber "absolutamente nada" de las negociaciones sobre Gibraltar

El alcalde de Algeciras y senador del PP por Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha lamentado este miércoles que a ese "lado de la verja" se sigue sin saber "absolutamente nada" sobre las negociaciones entre España y Reino Unido por Gibraltar, una cuestión "muy seria" y que le "preocupa muchísimo", y a la que se ha referido después de que se haya sabido que el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, se va a reunir con el nuevo responsable de Exteriores de Reino Unido, David Lammy. En declaraciones a los periodistas en el marco de una rueda de prensa de inicio de curso político en el Ayuntamiento de Algeciras, Landaluce ha advertido que "puede" que la llamada zona de prosperidad compartida sea "aumentar la riqueza de Gibraltar y no aumentar la riqueza del Campo de Gibraltar". Sobre esto ha abundado que le preocupa saber si el Gobierno de España en estas negociaciones "están tragando" respecto a temas como los rellenos de terrenos, las maniobras militares o los "amedrentamientos" de la Royal Police a patrulleras españolas, entre otras cuestiones que ha enumerado. En ese sentido, ha calificado de "auténtico despropósito" la posición del Gobierno español a todas estas situaciones, aseverando que en el tema de Gibraltar "parece que ni está ni se le espera a la hora de defender los intereses de la propiedad de todos los españoles". "Imagínese cuál es la disposición que tienen en la negociación, que es quedarse con todo y mejorar aún más Gibraltar la posición que ya tienen", ha vaticinado, argumentado a este respecto que el Peñón ejerce "dos actuaciones", una, "cuando le interesa ser como si fuese un miembro de la Unión Europea" para acogerse a sus normas y otra "cuando le interesa hacer lo contrario" para regirse por las normas de no ser miembro de la Unión Europea sino "del Reino Unido". Así que se ha preguntado si se podrá "dar marcha atrás" al acuerdo sobre Gibraltar si "se demuestra que --el Ministerio de Asuntos Exteriores-- se equivoca en algunas de las decisiones en ese acuerdo", además de insistir en que "tenemos que saber, conocer y posicionarnos para saber defender los intereses de los camposgiraltareños". "Estamos hablando de algo muy serio, no es la comodidad de transitar en el vehículo de salida o entrada de Gibraltar, es mucho más, es muchísimo más", ya que de ello depende "el presente y el futuro de más de 300.000 personas, no sólo del campo de Gibraltar, sino mucho más allá del campo de Gibraltar", ha señalado el alcalde de Algeciras. Estos meses atrás, ha añadido, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "dijo que el acuerdo estaba prácticamente cerrado, pero que no podía adelantar nada, y decía la verdad, nada se puede contar de lo que hay, nada sabemos". MÁS MEDIOS A LA GUARDIA CIVIL Por otro lado, el alcalde de Algeciras ha hablado de la situación que tienen los efectivos de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera en su localidad, en concreto del proyecto de la nueva Comandancia, unas instalaciones que dotarían a este Cuerpo de "más espacio" para "crecer en instalaciones y acoger medios más sofisticados que necesitaban para ejercer su labor". Además, ha lamentado que desde el Ministerio de Interior "no haya hecho nada" para mejorar los medios humanos y materiales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tras el operativo en el puerto de Barbate el pasado mes de febrero en el que fallecieron dos agentes de la Guardia Civil. El alcalde ha asegurado que seguirá "presionando" para que el Instituto armado cuente "con las medidas y las posibilidades que se le pueda ofrecer en las mejores circunstancias posibles", considerando que "abandonarlos no es una opción". "Abandonar a la Guardia Civil no es una opción ni vamos a dejarlo que esto pueda suceder", ha aseverado.

