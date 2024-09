Feijóo ve "bastante sensata" la postura de Clavijo sobre menores migrantes y acusa a Sánchez de no cumplir con su deber

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que es "bastante sensata" la postura del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sobre los menores migrantes y ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de no cumplir con su deber. Así se ha pronunciado después de que el presidente canario haya anunciado que se planta ante la crisis migratoria y que dejará en manos del Estado la acogida de menores migrantes a partir de ahora. Es más, ha amenazado con llevar al Gobierno central a los tribunales. Al ser preguntado expresamente qué le parece la postura de Fernando Clavijo --que gobierna con el Partido Popular en las islas-- de no acoger más menores migrantes, Feijóo ha replicado escueto: "Bastante sensato". "NOSOTROS HEMOS CUMPLIDO CON NUESTRO DEBER" En cuanto a si va a haber pacto entre el Gobierno y el PP para ese reparto de los menores migrantes tras haber mantenido contactos estas semanas, Feijóo ha indicado que el PP ha "cumplido con su deber", algo que, a su entender, no ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez. "Nosotros hemos cumplido con nuestro deber, el que no ha cumplido con su deber es el Gobierno central", ha manifestado, después de que en julio el PP --junto a Vox y Junts-- votase en contra de la reforma de la Ley de Extranjería para derivar el reparto de menores migrantes alegando que no se habían aceptado ninguna de sus condiciones. Preguntado de nuevo si ve margen para ese pacto con el Ejecutivo de Sánchez en materia migratoria, Feijóo ha reiterado que su partido "ha cumplido" con su deber, "a pesar" de lo que les costó "ser coherentes", en alusión a la decisión de Vox de romper los pactos en los gobiernos autonómicos. "El que no plantea un proyecto razonable y sensato es el Gobierno de España, entre otras cosas porque no lo tiene", ha insistido Feijóo a los periodistas, tras asistir al desayuno informativo organizado por Europa Press con el presidente de Aragón, Jorge Azcón. CLAVIJO DENUNCIA EL "ABANDONO" DEL GOBIERNO El presidente del Gobierno de Canarias anunció este lunes que su Ejecutivo abrirá un "proceso jurídico contra el Estado" por el "abandono" al que considera que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sometido a las islas en materia migratoria. Clavijo aseguró que Canarias "tomará decisiones" y, "si no hay lealtad y compromiso, el Gobierno de Canarias va a ponerse en su sitio". "Vamos a entablar un debate jurídico con el Gobierno de España sobre este asunto. Lo que no puede ocurrir es que la emergencia se convierta en lo normal", advirtió.

