El Ejecutivo llama a comunidades autónomas este próximo trimestre para hablar de vivienda

Madrid, 3 sep (EFECOM).- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha señalado este martes que se ha llamado a las comunidades autónomas, a una conferencia de presidentes, para abordar en este próximo trimestre el problema de la vivienda y dar una respuesta conjunta a un problema que es complejo.

En este sentido, ha apuntado en una entrevista en Telecinco que el Gobierno no puede hacerlo solo y que este problema de la vivienda, que cree que no es imposible de solucionar y que no afecta solo a España, merece una respuesta global.

A este respecto, se ha referido a la necesidad de contar con la colaboración de las distintas administraciones públicas, del sector privado de la mano de la colaboración público-privada y de la ciudadanía para abordar el problema de acceso a la vivienda, influenciado también por el crecimiento de la población que registra España.

Asimismo, ha agregado que los ayuntamientos tienen mucho que decir en cuanto a los pisos turísticos, y tras la reciente medida anunciada por el alcalde de Barcelona, la ministra pide a los alcaldes de Madrid, Sevilla o Málaga que actúen.

"No van a faltar recursos, vamos a poner todos los medios del Estado", ha subrayado Rodríguez, que pide corresponsabilidad a todas las administraciones e insiste en la necesidad de lograr una alianza de país al respecto.

Por otro lado, ha anunciado que el Consejo de Ministros va a dar este martes luz verde a la urbanización en Sevilla para un nuevo barrio de 1.000 viviendas en alquiler asequible. EFECOM

